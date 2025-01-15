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Büyükşehir’de kar mesaisi sürüyor

Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, kar yağışının sürdüğü yüksek kesimlerde küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Büyükşehir'de kar mesaisi sürüyor

15 Ocak 2025 Çarşamba 10:59

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışı dolayısıyla herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması adına küreme ve tuzlama çalışmalarını 24 saat sürdürüyor.

 

EKİPLER 24 SAAT GÖREVDE

Filosunu genişleterek gücüne güç katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimine güçlü araç ve ekipmanlarla girdi. Bu kapsamda Karla Mücadele Ekipleri, 440 personel, 235 araç ve iş makinesi ile gece-gündüz olmak üzere iki vardiya şeklinde görev yapıyor. Ekipler; Kartepe, Başiskele, Gölcük, Körfez İlimtepe ve İzmit Umuttepe gibi yüksek kesimler başta olmak üzere tüm ilçelerde konuşlandırılırken, greyder, loader, bobcat, ekskavatör, pto gibi iş makineleri ve tuz yüklü kamyonlar ise tüm ilçelerde 24 saat nöbet tutuyor. Yapılan çalışmalar sayesinde Kocaeli genelinde kapalı yol bulunmuyor.

 

KARTEPE’DE KÜREME ÇALIŞMASI

Kartepe’nin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, doğayı beyaza bürüdü. Büyükşehir Karla Mücadele Ekipleri, bölgede gündüz ve gece boyunca tuzlama ve kar küreme çalışmalarıyla yolları açık tutuyor. Yağışın etkili olduğu dağlık ve yüksek kesimlerdeki ana yollar ve sokaklarda iş makineleriyle ring atan ekipler, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karla mücadele çalışmalarının sürdüğü bölgelerde ekiplerin daha hızlı müdahale edebilmesi için vatandaşlar araçlarını yol kenarlarına park etmemeleri konusunda uyarıldı. Kar yağışı devam ettiği sürece Büyükşehir ekiplerinin sahada olacağı ve vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.
(Ömer İLGEÇ)

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