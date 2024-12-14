Büyükşehir’de karla mücadele ekipleri hazır kıta

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, 440 personel ve 235 araç-iş makinesi ile yolların açık tutulması için mesai harcayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kar yağışına karşı bölgede ulaşımda aksamaların yaşanmaması ve sürücülerin gidecekleri yerlere sorunsuz ulaşması için tüm hazırlıklarını tamamladı. Yaklaşık 235 araç-iş makinesi ve 440 personelden oluşan karla mücadele ekipleri, tüm ilçelerde ve özellikle kar yağışının etkili olması beklenen bölgelerde hazır kıta bekliyor.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısı sonrasında teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı karla mücadele ekipleri; ilçelerde, köy yollarında ve yüksek kesimlerde yol açma ve tuzlama çalışması için hazırlıklarını tamamladı.

440 PERSONEL, 235 İŞ MAKİNESİ

Karla mücadele ekibi, 440 personel ve 235 araç ve iş makinesi ile gece ve gündüz olmak üzere iki vardiyalı olarak görev yapıyor. Kartepe, Başiskele, Gölcük, Körfez İlimtepe ve İzmit Umuttepe gibi yüksek kesimler başta olmak üzere tüm ilçelerde konuşlandırılan ekipler; greyder, loader, bobcat, ekskavatör, pto gibi iş makineleri ve tuz yüklü kamyonlarla tüm ilçelerde 24 saat nöbet tutuyor.

32 BİN TON TUZ REZERVİ VAR

Büyükşehir, buzlanmayı önlemek için 32 bin ton tuz alımı yaparak, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere depoladı. Yaklaşık 13 bin ton tuz, il genelinde buzlanmanın etkili olduğu bölgelere gönderildi. Tuz rezervi ile yollarda sıcaklığın sıfırın altına düştüğü durumlarda tuzlama yapılarak buzlanmanın önüne geçiliyor.

KARTEPE’DE KAR KÜREME ÇALIŞMASI YAPILDI

Öte yandan Kartepe’nin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı doğayı beyaza bürüdü. Büyükşehir Yol Bakım Timleri ve A Takımından oluşan Karla Mücadele Ekipleri, gündüz ve gece boyunca tuzlama ve kar küreme çalışmalarıyla yolları açık tutuyor. Yağışın etkili olduğu yollarda iş makineleriyle ring atan ekipler, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

(Ömer İLGEÇ)