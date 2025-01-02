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Büyükşehir’de yeni yıl gecesi de yol bakım hizmeti devam etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı yol bakım ekipleri yeni yıl gecesi de mesaideydi. Başkan Büyükakın, İzmit’te rögar kapağı tamiratı yapan ekipleri baklava ile ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

Büyükşehir'de yeni yıl gecesi de yol bakım hizmeti devam etti

02 Ocak 2025 Perşembe 11:18

BALABAN DA EŞLİK ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler yeni yıl gecesi de mesai yaptı. A Takımı ve yol bakım ekipleri trafiğin müsait olduğu bölgelerde dün gece çöken rögar kapaklarının tamiratıyla uğraştı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın da İzmit’teki çalışmaları yerinde ziyaret etti. Yeni yıl gecesi mesaide olan personele baklava ikram ederek, Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban’dan bilgi aldı. Başkan Büyükakın, “Kocaeli’nin her köşesinde güvenli ve konforlu ulaşımı sağlamak için canla başla çalışan ekiplerimize yürekten teşekkür ediyorum. 2025 yılında da şehrimiz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
(Ömer İLGEÇ)

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