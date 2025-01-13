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Büyükşehir’den Halkevi’ne anlamlı günde anlamlı açılış

Halkevi Gençlik Merkezi içerisinde bulunan kütüphaneye Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın ismini veren Kocaeli Büyükşehir, açılışı da Zübeyde Hanım’ın ölüm yıl dönümü olan 14 Ocak’ta yapacak

Büyükşehir'den Halkevi'ne anlamlı günde anlamlı açılış

13 Ocak 2025 Pazartesi 11:22

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Halkevi Gençlik Merkezi’ni gençler için baştan tasarladı, çok şık bir mekan haline getirdi. Merkez içerisindeki kütüphaneye Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın ismini veren Büyükşehir, açılışı da Zübeyde Hanım’ın ölüm yıl dönümü olan 14 Ocak’ta yapacak.

 

BÜYÜKŞEHİR GENÇLERİN YANINDA

Kocaeli’de yaşayan gençlerin sanatsal ve mesleki eğitimlerle her türlü donanıma sahip olmasını hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış bir gençlik meydana getirmek için Türkiye’ye örnek olacak projeler üretmeye devam ediyor. Gençler için bilimden sanata, spordan eğitime, teknolojiden kültürel ve sosyal aktivitelere kadar birçok alanda projeler hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kılavuz Gençlik Merkezleri’nde gençlere farklı alanlarda zengin bir faaliyet havuzu ile hizmet veriyor.

 

HALKEVİ GENÇLİK MERKEZİ AÇILIYOR

Gençlerin yaşam koşullarını iyileştiren ve eğitimlerine büyük katkıda bulunarak sayısız çalışmaya imza atan Büyükşehir, Cumhuriyet tarihinin ilk eserlerinden olan, kentin simge yapılarından Halkevi’ni gençlik merkezi olarak gençlerin ve Kocaeli halkının kullanımına açıyor. Son teknoloji altyapısıyla donatılmış çok amaçlı bir komplekse dönüştürülen Halkevi Gençlik Merkezi, 14 Ocak Salı günü saat 17.00'de Vali İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın ve kent protokolünün katılımıyla hizmete alınacak.

 

“ZÜBEYDE HANIM KÜTÜPHANESİ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yoğun bir katılımla açılışı yapılacak Halkevi Gençlik Merkezi içerisinde bulunan kütüphane kısmına, ülkemizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın ismini verdi. Ayrıca Büyükşehir, Zübeyde Hanım’ın ölüm yıl dönümünün 14 Ocak olması nedeniyle Halkevi Gençlik Merkezi’nin açılışını 14 Ocak’ta yapma kararı aldı. Böylece Gençlik Merkezi ve Kütüphane, Zübeyde Hanım’ın vefatının 102. yıl dönümünde gençlere hizmet vermeye başlayacak.

 

ÜRETTİKLERİNİ SAHNELEYECEKLER

Halkevi Gençlik Merkezi’nde bulunan Genç Sahne, Mini Sahne, Stüdyo, Tasarım Sınıfı, Müzik Sınıfları, Tiyatro Sınıfı, Kitap Kulübü, Görsel Sanatlar Sınıfı ve çok amaçlı sınıflarda gençler hem üretecek hem de ürettiklerini sahneleyecek. Ayrıca Tiyatro Oyunları, Radyo Tiyatrosu, Kısa Animasyonlar, AR/VR Mekân Modellemeleri, 3B Tasarımlar, Çizgi Romanlar, Koro-Orkestra Çalışmaları Okuma Tiyatroları, Senaryo Çalışmaları, Şiir Dinletileri, Film Okumaları, Münazara Grupları ve Ufuk Buluşmaları ile Halkevi gençliğin yeni cazibe merkezi olacak.

 

7 ANA UYGULAMA MODELİ

Halkevi Gençlik Merkezi, çalışmalarını 7 ana uygulama modeli üzerinden şekillendirirken, Hobi Atölyeleri eğlenirken öğrenmek isteyen tüm öğrencilere açık olacak. Gösteri Sanatları Kulübü, Müzik Kulübü, Ses Tasarım Kulübü, Görsel Sanatlar Kulübü, Tasarım Kulübü ve Kitap Kulübü’ne başvurusu kabul edilerek yetenek sınavını geçen adaylar alanında uzman isimlerden eğitim alma fırsatı bulacak. Kulüpler sadece konuyla ilgili uzmanlık setleri halinde eğitim paketleri vererek proje odaklı yaklaşım gösterecek.
(Ömer İLGEÇ)

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