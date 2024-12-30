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Büyükşehir’den iklim çalışmaları hakkında sunum

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Osmangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen “Kent ve İklim Paneli”nde Kocaeli Büyükşehir’in çalışmaları anlatıldı

Büyükşehir'den iklim çalışmaları hakkında sunum

30 Aralık 2024 Pazartesi 11:27

 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Osmangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde “Kent ve İklim Paneli” gerçekleştirildi. Panelde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları sunum eşliğinde anlatıldı.

 

SAĞLIKLI ŞEHİR KAVRAMI ELE ALINDI

Sağlıklı şehir kavramını yaygınlaştırmayı hedefleyen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Osmangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde “Kent ve İklim Paneli” gerçekleştirildi. Panel, Doç. Dr. Ender Peker’in moderatörlüğünü üstlendiği oturumlarla şekillenirken, üçüncü oturumda üye belediyeler arasında deneyim paylaşımı yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi ve Bahçelievler Belediyesi temsilcileri oturuma aktif katılım sağladı.

 

ŞEHİRLERİN GELECEĞİ İÇİN ORTAK ADIMLAR

Panelde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma İklim Değişikliği Şube Müdürü Meriç Deniz, “Büyükşehir’in İklim Değişikliği Eylem Planı ve Sürdürülebilir Çevre Projeleri” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iklim değişikliğine karşı attığı adımlar, uygulanan projeler ve geleceğe dair hedefler katılımcılarla paylaşıldı.

 

ÜYE BELEDİYELERDEN DENEYİM PAYLAŞIMI

Panelde, katılımcı belediyelerin iklim kriziyle mücadele konusunda hayata geçirdiği uygulama ve projeler öne çıkarılırken, oturumlarda, sürdürülebilir kalkınma için şehirlerin rolü ve önemi vurgulanarak farklı deneyimler üzerine tartışmalar yapıldı.

 

PANELİN KATKILARI VE SONUÇLARI

“Kent ve İklim Paneli”, şehirlerin iklim değişikliği ile mücadelede alabilecekleri aksiyonları gündeme getirerek katılımcı belediyelere önemli bir fikir alışverişi ortamı sundu. Osmangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen bu etkinlik, iklim krizine karşı toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağladı.
(Ömer İLGEÇ)

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