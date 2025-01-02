GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’den Kocaeli’ye 8 modern kütüphane

Büyükşehir’in 6 ilçede bulunan modern kütüphanelerinden her gün binlerce vatandaş yararlanıyor 

Büyükşehir'den Kocaeli'ye 8 modern kütüphane

02 Ocak 2025 Perşembe 12:41

 Kültür ve sanata yönelik yaptığı tesis ve etkinliklerle vatandaşların hayatına değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin il genelindeki 993 oturma kapasiteli 8 kütüphanesinde farklı alanlarda binlerce kitap bulunuyor.

 

TOPLAM 31 BİN 530 ÜYE VAR 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ilimize kazandırılan modern kütüphaneler gençlerin kültür hazinesini genişletiyor, ufuklarını açmalarına yardımcı oluyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 6 ilçede toplam 8 kütüphane bulunuyor. Kütüphanelerden her gün binlerce kişi yararlanıyor. Birçok sosyal ve kültürel olanakları da içerisinde barındıran kütüphanelerde toplamda 84 bin 330 adet kitap bulunuyor. Özellikle lise ve üniversitelerde eğitim alan öğrencilere ders çalışmaları için rahat bir ortam sunan 8 kütüphanenin 31 bin 530 üyesi de bulunuyor.
(Ömer İLGEÇ)

 

 

 

KÜTÜPHANE ADI

KİTAP SAYISI

OTURMA KAPASİTESİ

ÜYE SAYILARI

ÇALIŞMA SAATLERİ

ADRES

1

ÇAYIROVA AHMET HALUK DURSUN KÜTÜPHANESİ

7.258

146

1643

6 gün 09:00- 22:00

(Pazartesi Kapalı)

 

Akse Mah. 459. Sok. No:20 Çayırova/Kocaeli

2

DARICA MİLLET KÜTÜPHANESİ

20.019

250

7.456

6 gün 09:00- 22:00

(Pazartesi Kapalı)

Bağlarbaşı Mahallesi Bayır Sokak No:1 Bina No:1 Darıca/KOCAELİ

 

3

DERİNCE KÜTÜPHANESİ

8.076

104

1826

6 gün 09:00 – 22:00

(Pazartesi Kapalı)

Derince Millet Bahçesi içi, Çınarlı Mah. Nihat erim Cad. No:6 Derince/Kocaeli

4

SEKA KÜTÜPHANESİ

23.871

170

13.079

6 gün 09:00 – 22:00

(Pazartesi Kapalı)

Kozluk Mah. Mehmet Ali Kağıtçı Sok. No: 77

İzmit/KOCAELİ

5

MİLLET KÜTÜPHANESİ

8.000

125

 

98

7 gün 24 saat

Körfez Mah. Gazanfer Bilge Bulvarı Milli İrade Meydanı İzmit/Kocaeli

6

DERİNCE DERSLİK KÜTÜPHANESİ

2.398

33

1781

7 Gün 10:00 -19:00

İbni Sina Mah. Çavdar Sok. No:1 Derince/Kocaeli

 

7

ÇIPALI KONAK KÜTÜPHANESİ

7.341

50

3165

7 gün 10:00 – 19:00

Ereğli Mahallesi Hürriyet Caddesi Deniz Sokak no:59 Karamürsel/Kocaeli

 

8

GÖLCÜK KÜTÜPHANESİ

7.367

115

2482

7 gün 09:00 – 22:00

Donanma Mah. 226. Sok. No:6 41650 Gölcük/Kocaeli

 

TOPLAM

84.330

993

31.530

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir, 4 bin 600 kandil simidi dağıttı Büyükşehir, 4 bin 600 kandil simidi dağıttı
2024’te 109 bin 73 dakika pedal çevrildi 2024’te 109 bin 73 dakika pedal çevrildi
Körfez'de yeni yılın ilk denetimi Körfez'de yeni yılın ilk denetimi
Başkan Çiftçi’den Regaip Kandili mesajı Başkan Çiftçi’den Regaip Kandili mesajı
Büyükşehir’de yeni yıl gecesi de yol bakım hizmeti devam etti Büyükşehir’de yeni yıl gecesi de yol bakım...
Başkan Büyükakın, üç ayların başlangıcını tebrik etti: Başkan Büyükakın, üç ayların başlangıcını...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükşehir, 4 bin 600 kandil simidi dağıttı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Regaib Kandili ve üç ayların başlangıcı dolayısıyla şehrin birçok...

Haberi Oku