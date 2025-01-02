Büyükşehir’den Kocaeli’ye 8 modern kütüphane

TOPLAM 31 BİN 530 ÜYE VAR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ilimize kazandırılan modern kütüphaneler gençlerin kültür hazinesini genişletiyor, ufuklarını açmalarına yardımcı oluyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 6 ilçede toplam 8 kütüphane bulunuyor. Kütüphanelerden her gün binlerce kişi yararlanıyor. Birçok sosyal ve kültürel olanakları da içerisinde barındıran kütüphanelerde toplamda 84 bin 330 adet kitap bulunuyor. Özellikle lise ve üniversitelerde eğitim alan öğrencilere ders çalışmaları için rahat bir ortam sunan 8 kütüphanenin 31 bin 530 üyesi de bulunuyor.
(Ömer İLGEÇ)
|
|
KÜTÜPHANE ADI
|
KİTAP SAYISI
|
OTURMA KAPASİTESİ
|
ÜYE SAYILARI
|
ÇALIŞMA SAATLERİ
|
ADRES
|
1
|
ÇAYIROVA AHMET HALUK DURSUN KÜTÜPHANESİ
|
7.258
|
146
|
1643
|
6 gün 09:00- 22:00
(Pazartesi Kapalı)
|
Akse Mah. 459. Sok. No:20 Çayırova/Kocaeli
|
2
|
DARICA MİLLET KÜTÜPHANESİ
|
20.019
|
250
|
7.456
|
6 gün 09:00- 22:00
(Pazartesi Kapalı)
|
Bağlarbaşı Mahallesi Bayır Sokak No:1 Bina No:1 Darıca/KOCAELİ
|
3
|
DERİNCE KÜTÜPHANESİ
|
8.076
|
104
|
1826
|
6 gün 09:00 – 22:00
(Pazartesi Kapalı)
|
Derince Millet Bahçesi içi, Çınarlı Mah. Nihat erim Cad. No:6 Derince/Kocaeli
|
4
|
SEKA KÜTÜPHANESİ
|
23.871
|
170
|
13.079
|
6 gün 09:00 – 22:00
(Pazartesi Kapalı)
|
Kozluk Mah. Mehmet Ali Kağıtçı Sok. No: 77
İzmit/KOCAELİ
|
5
|
MİLLET KÜTÜPHANESİ
|
8.000
|
125
|
98
|
7 gün 24 saat
|
Körfez Mah. Gazanfer Bilge Bulvarı Milli İrade Meydanı İzmit/Kocaeli
|
6
|
DERİNCE DERSLİK KÜTÜPHANESİ
|
2.398
|
33
|
1781
|
7 Gün 10:00 -19:00
|
İbni Sina Mah. Çavdar Sok. No:1 Derince/Kocaeli
|
7
|
ÇIPALI KONAK KÜTÜPHANESİ
|
7.341
|
50
|
3165
|
7 gün 10:00 – 19:00
|
Ereğli Mahallesi Hürriyet Caddesi Deniz Sokak no:59 Karamürsel/Kocaeli
|
8
|
GÖLCÜK KÜTÜPHANESİ
|
7.367
|
115
|
2482
|
7 gün 09:00 – 22:00
|
Donanma Mah. 226. Sok. No:6 41650 Gölcük/Kocaeli
|
|
TOPLAM
|
84.330
|
993
|
31.530
|