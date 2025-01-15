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Büyükşehir’den STK’lara sürekli destek

Büyükşehir Belediyesi, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı’na bağlı sivil toplum merkezlerinde 3 bin 88 toplantıya ev sahipliği yaptı

Büyükşehir'den STK'lara sürekli destek

15 Ocak 2025 Çarşamba 11:00

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal katılımı artırmaya ve şehirdeki sosyal yapıyı güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı 2024 yılında da önemli çalışmalara imza attı.

 

3 BİN 88 TOPLANTI YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı boyunca Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı’na bağlı sivil toplum merkezlerinde 3 bin 88 toplantıya ev sahipliği yaptı. Düzenlenen toplantılarda toplam 118 bin 343 kişi bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalarla vatandaşların şehir yönetimine daha aktif katılımını teşvik ederken, kentte dayanışma ve yardımlaşma kültürünü de güçlendirmeyi amaçladı.

 

228 PROGRAM DÜZENLENDİ

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı boyunca sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte 228 program düzenleyerek kentteki dayanışmayı daha da ileri taşıdı. Çeşitli projelerde Kocaeli gönüllüleri ve yerel halkın aktif katılımı sağlanarak, toplumsal sorunlara hızlı ve etkili çözümler üretildi. Büyükşehir, önümüzdeki dönemde de bu hedefler doğrultusunda çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.
(Erkan ERENLER)

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