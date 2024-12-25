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Büyükşehir’den ulaşımı rahatlatacak bir adım daha

Büyükşehir, Kocaeli Şehir Hastanesi Üst Geçidi ile bölgedeki kavşağın yaya yolu bağlantısını yaparak, hastane ve tramvay durağına ulaşımı kolaylaştırdı

Büyükşehir'den ulaşımı rahatlatacak bir adım daha

25 Aralık 2024 Çarşamba 11:27

 Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı güzergâhında bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi (FTR) durağı ile kavşak arasındaki bağlantı yolunu yayalara açtı.

 

ÇALIŞMALARDA ARA VERİLMİYOR

Kesintisiz ulaşımı sağlamak amacıyla geliştirdiği projeleri tek tek hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin önemli noktalarındaki yol, kavşak ve çevre düzenleme çalışmalarını da ara vermeden yürütüyor. Uyguladığı projelerle Kocaeli halkına güvenli ve konforlu ulaşım sunan Büyükşehir, kesintisiz ulaşım konusunda yeni bir çalışmaya daha imza attı.

 

TRAMVAY VE HASTANEYE KOLAY ULAŞIM

Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı ekipleri, ‘Adnan Menderes Bulvarı Yol ve Çevre Düzenlemesi’ çalışması kapsamında, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi (FTR) tramvay durağında yer alan Kocaeli Şehir Hastanesi Üst Geçidi ve bölgedeki kavşağın kesiştiği noktadaki yaya yolu bağlantısı çalışmasını tamamlayarak, vatandaşların hizmetine sundu.

 

VATANDAŞLAR İÇİN BÜYÜK KOLAYLIK

Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı ile şehir içi trafiğini ve ulaşımı kolaylaştıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaya yolu bağlantısını hizmete açmasıyla Yeşilova, Malta ve Gündoğdu Mahallesi’ndeki vatandaşlar, Şehir Hastanesi’ne ve tramvay durağına daha rahat bir şekilde ulaşabilecek.
(Ömer İLGEÇ)

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