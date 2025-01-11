Büyükşehir’den yalnızlığı unutturan hizmetler

Kocaeli’de sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçiren Büyükşehir, 2024’te de hizmette sınır tanımadı. 65 yaş üstü vatandaşlara hitap eden “Geniş Ailem”, “Hayata Tutun’”, “Gönül Kazan” ve “Hayatın İçindeyim” projeleri ile çınarlar yalnızlıklarını unuttu.

3 BİN KİŞİYE 7 BİN KEZ HİZMET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 65 yaş üstü veya engelli vatandaşlar için başlattığı projeler büyük ses getiriyor. Bu bağlamda Büyükşehir, “Geniş Ailem” projesi ile Kocaeli’nde ikamet eden 65 yaş üstü veya engelli vatandaşlara hastaneye gidiş-dönüş, doktor randevusu, resmi kurumlarla olan bağlantısı, barınma ve ev temizliği ihtiyacı, alışveriş, ilaç, sıcak yemek, fatura ödeme ve maaş çekme gibi temel ihtiyaç konularında destek verdi. Proje kapsamında 3 bin 32 kişi 7 bin 101 kez hizmet aldı.

RESMİ İŞLEM, SOSYAL VE SAĞLIK DESTEĞİ

Sağlık sorunları, maddi imkânsızlık veya kimsesizlik gibi nedenlerle dışarı çıkamayan bireyler için sosyal-kültürel faaliyetlerin yanında temel ihtiyaçlarını karşılamaları için de destek sunuldu. Bu kapsamda kayıtlı olan 3 bin 32 kişiye 7 bin 101 kez hizmet verildi. 65 yaşın üstünde veya engelli vatandaşlar için hastane randevusu alma, muayenede refakat, sağlık taraması (tahlil), reçete yazdırma eczane işlemleri ve sağlık kurulu işlemleri gerçekleştirildi. Diğer yandan yaşlı bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla çeşitli eğitimler verildi. Maaş, noter ve fatura ödeme gibi işlemler de yine Büyükşehir tarafından yapıldı.

204 HANE HAYATA TUTUN İLE HAYATA BAĞLANDI

Büyükşehir Belediyesi’nin 65 yaş üstü vatandaşlar için başlattığı diğer hizmet ise “Hayata Tutun” projesi. Bu proje ile 65 yaş üstü vatandaşların evlerindeki yaşamları kolaylaştı. Yürümekte ve oturup kalkmakta zorluk çeken

vatandaşlar için banyo içi katlanabilen tabure, banyo içi ve ihtiyaç duyulan alanlarda sabit tutunma barı, tuvalet kenarlarına mafsallı tutunma barı hizmeti sunuldu. Bu kapsamda 204 hanede uygulama yapıldı. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile yaşlanma sürecine bağlı günlük yaşam aktivitelerindeki zorlukların önüne geçilerek olası ev kazaları önlenmiş oldu.

GÖNÜL KAZAN İLE 484 BİN 997 ÖĞÜN VERİLDİ

Büyükşehir, geride bıraktığımız 2024 yılında “Gönül Kazan” projesiyle yemek yapabilecek güçten yoksun bin 64 kişi ve aileye 542 bin 602 öğün hazır yemek ikram etti. Bu kapsamda ihtiyaç sahiplerini unutmayan Büyükşehir; hasta, yaşlı veya engelli olup yemek yapabilecek güçten yoksun kişilere günlük iki öğün hazır yemekleri (kahvaltı-yemek) kapılarına ulaştırdı. Kocaeli genelinde dağıtılan öğün sayısı 2024 yılında 542 bin 602 öğün oldu.

HAYATIN İÇİNDEYİM İLE AKTİF YAŞLANMA SAĞLANDI

Büyükşehir’in “Hayatın İçindeyim” projesi 65 yaş ve üzeri bireylerin yaşam kalitesini arttırmayı ve toplumsal hayata daha aktif bir şekilde katılmalarını sağlıyor. Bireylere çeşitli hobi kulüpleri ve aktiviteler sunularak kendilerini yeniden keşfetmelerine zemin hazırlanıyor. Böylelikle özgüven kazanımları ve yalnızlık duygusundan uzaklaşmaları hedefleniyor. Bu bağlamda 2024 yılında 10 bin 885 vatandaşa hizmet sunuldu. Zihinsel sağlığı yerinde olan, hareket kısıtlılığı olmayan ve programlara katılım için fiziksel zorluğu bulunmayan çınarlarımız için yedi farklı hobi kulübü oluşturuldu. “Yeşil Sevenler Kulübü”, “Sağlıklı Yaşam Kulübü”, “Kültür Kulübü”, “Akademi Kulübü”, “Sanat Kulübü”, “Torun Kulübü” ve “5 Çayı Kulübü” gibi alanlarda bireyler sosyal açıdan aktif hale geliyor ve yaş gurubu arasında güçlü bağlar kuruluyor. İlgi alanlarında kaliteli vakit geçiren çınarlarımız aynı zamanda sosyal hayatın içerisinde kalarak hobi alanlarını geliştirebiliyor.

BİLGİ İÇİN 153’Ü ARAYIN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ”Hayatın İçindeyim” projesinden faydalanmak isteyen 65 yaş üstü vatandaşlar, 153 Çağrı Merkezi ya da https://ebelediye.kocaeli.bel.tr/SosyalHizmetler/HayatinIcinden