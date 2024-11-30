Büyükşehir’e en prestijli diploma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, uluslararası alandaki etkisini artırmak ve küresel işbirliklerini güçlendirmek amacıyla Barselona’da düzenlenen “Kentlerin Uluslararasılaştırılması için Metropolis Diplomasi” eğitim programına katıldı. Büyükşehir’in de üyesi olduğu Metropolis (Dünya Büyük Metropoller Birliği) Barselona Şehir Konseyi ve CEI Uluslararası İlişkiler Vakfı ortaklığı ile düzenleniyor. Metropolis Diploması, içeriği ve kapsamı açısından alanında en prestijli diploma olarak sayılıyor.





KÜRESEL İŞBİRLİKLER GÜÇLENDİRİLİYOR

Metropolis Diploması eğitimine Avrupa Birliği Dış İlişkiler Müdürlüğü Dış İlişkiler Uzmanları katılım gösterdi. Metropolis Diploması eğitiminde katılımcılara kendi bölgelerinde uluslararası eylemi teşvik etmek için beceriler ile şehirlerin küresel düzeyde nasıl daha aktif bir rol oynayabileceği detaylı olarak anlatıldı. Eğitime Kocaeli’nin yanı sıra Barselona, Brüksel, Marsilya, Busan, Johannesburg gibi kentler katılım gösterdi.





150 ŞEHİR İLE İŞBİRLİĞİ FIRSATI

Eğitimde şehirlerin küresel düzeyde nasıl daha aktif bir rol oynayabileceği katılımcılara anlatıldı. Bu kapsamda Büyükşehir temsilcileri, 150’den fazla şehirle işbirliği yapma fırsatını değerlendirerek, uluslararasılaşma stratejilerini güçlendirecek bilgiler edindi. Böylelikle katılımcılar diğer şehirlerin uluslararası başarılarını inceleyerek, Kocaeli’ni küresel ölçekte daha fazla tanıtacak ve güçlü bağlantılar kuracak stratejiler geliştirebilecek. Bu da Kocaeli’nin ulusal ve uluslararası projelerdeki rolünü güçlendirmeyi hedefliyor.





ULUSLARARASI ÖLÇEKTE KOCAELİ’NİN SUNUMU