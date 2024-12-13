Büyükşehir’e Malatya’dan teknik ziyaret

MALATYA EKİBİNE DETAYLI ANLATIM
Gerçekleştirilen teknik ziyaret toplantısında, “İklim Değişikliği ile Mücadele” ve “Enerji Verimliliği” konuları başta olmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar hakkında görüşmeler yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, Büyükşehir’in yürüttüğü projeleri ve çevre yatırımlarını Malatya ekibine detaylı şekilde anlattı.
KOCAELİ’NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI ANLATILDI
Verimli geçen teknik toplantıda Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürü Meriç Deniz, Büyükşehir tarafından yürütülen “Kocaeli İklim Değişikliği Eylem Planı ve Uyum Stratejilerinin Belirlenmesi” ile “Kurumsal Karbon Ayak İzi Envanteri ve Azaltım Eylemleri” ile ilgili sunum gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin enerji verimliliğine yönelik yürütülen çalışmaları ve uygulama örnekleri de Malatya heyetiyle detaylı olarak paylaşıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Salih Uzun, bilgilendirmelerinden dolayı Büyükşehir yetkililerine teşekkür etti.
(Ömer İLGEÇ)