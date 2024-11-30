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Çayırova Belediyesi, kaçak yapıya müsaade etmedi

Çayırova’da kaçak yapı olduğu tespit edilerek para cezası ve yıkım kararı verilen ruhsatsız yapı, Çayırova Belediyesi’ne ait iş makineleriyle yıkıldı.

Çayırova Belediyesi, kaçak yapıya müsaade etmedi

30 Kasım 2024 Cumartesi 10:48

 Vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda Yenimahalle 5120/2 Sokak’ta bulunan adrese giden Yapı Kontrol Müdürlüğü Kaçak Yapı Servisi ekipleri, bir bina önüne inşa edilmiş kaçak yapının tespitini gerçekleştirdi. Belediye tarafından mühürlenen ruhsatsız yapı için yapı sahibine kaçak imalatını yıkıp kaldırması için bir aylık süre verildi. Sahibi tarafından verilen süre zarfında yıkılmayan kaçak yapı, önceki gün Çayırova Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

ETKİN MÜCADELE SÜRECEK
Çayırova Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan duyuruda, sahibi tarafından yıkılmayıp, belediye tarafından yıkılan kaçak yapılarda yıkım masrafları yüzde yirmi fazlasıyla kaçak yapı sahibinden tahsil edildiği belirtilirken, ilçedeki kaçak yapılaşmaya karşı etkin mücadeleye devam edileceği ve kaçak yapılaşmaya müsaade edilmeyeceği belirtildi. 
(Ömer İLGEÇ)

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