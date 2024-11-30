Çayırova Belediyesi, kaçak yapıya müsaade etmedi

Çayırova’da kaçak yapı olduğu tespit edilerek para cezası ve yıkım kararı verilen ruhsatsız yapı, Çayırova Belediyesi’ne ait iş makineleriyle yıkıldı.

Vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda Yenimahalle 5120/2 Sokak’ta bulunan adrese giden Yapı Kontrol Müdürlüğü Kaçak Yapı Servisi ekipleri, bir bina önüne inşa edilmiş kaçak yapının tespitini gerçekleştirdi. Belediye tarafından mühürlenen ruhsatsız yapı için yapı sahibine kaçak imalatını yıkıp kaldırması için bir aylık süre verildi. Sahibi tarafından verilen süre zarfında yıkılmayan kaçak yapı, önceki gün Çayırova Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.





ETKİN MÜCADELE SÜRECEK