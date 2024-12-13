Çayırova Belediyesi’nin projesine ‘Altın Karınca’ ödülü

Çayırova Belediyesi’nin Duyu ve Empati Parkı projesine ‘Altın Karınca’ ödülü geldi. Bugüne kadar yaptığı birçok çalışmayla ilçeye değer katan Çayırova Belediyesi’nin özel bireylerin sosyal yaşamlarına katkı sunacak özel projesi olan Duyu ve Empati Parkı, Marmara Belediyeler Birliği tarafından Kentsel Tasarım ve Mimari dalında ‘Altın Karınca’ ödülüne layık görüldü. Dün Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen 10. Altın Karınca Ödül Törenleri programında Çayırova Belediyesi’nin projesi, jüri değerlendirmeleri sonrasında Altın Karınca Ödülü aldı. Özel bireylerin sosyalleşmesine büyük katkılar sunacak ve Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi arkasında inşa edilen Duyu ve Empati Parkı’nın aldığı prestijli ödül, ilçede mutlulukla karşılandı.

“YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen Marmara Belediyeler Birliği 10. Altın Karınca Ödül Töreni’nde Çayırova Belediyesi adına ödülü Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Yalçın Polat aldı. Çayırova Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan duyuruda, “Bu ödülü özel bireylerimize ithaf ediyoruz. Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 10. Altın Karınca Ödül Töreni’nde, “Duyu ve Empati Parkımız” Kentsel Tasarım ve Mimari dalında ödüle layık görüldü. Bu anlamlı başarıdan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyor, projeye emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz” denildi.

10 BİN 200 METREKARELİK PEYZAJ ALANI

Toplam 10 bin 200 metrekarelik peyzaj alanında oluşturulan Duyu ve Empati Parkı projesinde, 300 metrekarelik koku bahçesi alanı, 430 metrekarelik duyu parkuru, 630 metrekarelik denge parkuru, 450 metrekarelik hobi bahçesi, 100 metrekarelik duyusal yürüyüş parkuru, 100 metrekarelik kum havuzu, açık hava dersliği ve sahne, oyun alanı, çeşitli dinlenme alanları, rekreasyon alanları, yürüyüş alanları, otopark ve akülü araba şarj istasyonları yer alıyor. Duyu ve Empati Parkı’nın tamamlanmasıyla birlikte, Fatma Çelik Engelliler Merkezi, özel bireylerin sosyalleşmesine imkan sunan büyük bir kampüs oldu.

(Ömer İLGEÇ)