Çayırova otobüs garajı hızla ilerliyor

16 DÖNÜMLÜK ALANDA HAFRİYAT ÇALIŞMASI
Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yoğun bir şekilde çalıştığı projede, betonarme binaların kaba inşaatlarında yüzde 80 ilerleme seviyesine gelindi. 16 dönümlük alanda şuan hafriyat çalışmaları devam ediyor. Ayrıca projenin gerçekleştiği alanın çevre istinat duvar imalatlarının inşası da sürdürülüyor.
İDARİ BİNALAR VE OTOBÜS PARK YERİ
Projede; alanın ve otobüslerin güvenliğinin sağlanacağı güvenlik binası, tesis binası, otobüslerin CNG yakıtı alacakları modern ve güvenli dolum tesisi yer alıyor. Öte yandan toplu taşıma araçlarının acil ve hafif bakımlarının yapılacağı bir kademe binasının da yer aldığı projede; 15 adet 18 metrelik ve 76 adet 12 metrelik olmak üzere 91 araçlık otobüs otoparkı ve 10 adet de binek araç otoparkı bulunacak.
(Ömer İLGEÇ)