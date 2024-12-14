Çayırova otobüs garajı hızla ilerliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova ilçesinde projelendirdiği modern otobüs garajında hızlı bir ilerleme kaydediyor. Bölgedeki vatandaşlara daha kaliteli, etkin ve çevre dostu bir toplu taşıma sunulması için inşa edilen otobüs garajı ve CNG dolum tesisi yaklaşık 20 bin metrekarelik alan üzerinde hizmet verecek. Proje dâhilinde inşa edilen binaların kaba inşaatları yüzde 80 seviyesine ulaştı.

16 DÖNÜMLÜK ALANDA HAFRİYAT ÇALIŞMASI

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yoğun bir şekilde çalıştığı projede, betonarme binaların kaba inşaatlarında yüzde 80 ilerleme seviyesine gelindi. 16 dönümlük alanda şuan hafriyat çalışmaları devam ediyor. Ayrıca projenin gerçekleştiği alanın çevre istinat duvar imalatlarının inşası da sürdürülüyor.

İDARİ BİNALAR VE OTOBÜS PARK YERİ

Projede; alanın ve otobüslerin güvenliğinin sağlanacağı güvenlik binası, tesis binası, otobüslerin CNG yakıtı alacakları modern ve güvenli dolum tesisi yer alıyor. Öte yandan toplu taşıma araçlarının acil ve hafif bakımlarının yapılacağı bir kademe binasının da yer aldığı projede; 15 adet 18 metrelik ve 76 adet 12 metrelik olmak üzere 91 araçlık otobüs otoparkı ve 10 adet de binek araç otoparkı bulunacak.

(Ömer İLGEÇ)