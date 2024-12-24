banner1106
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova Zabıtası’ndan yılbaşı denetimi

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte, yaklaşan yılbaşı öncesinde ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi.

Çayırova Zabıtası'ndan yılbaşı denetimi

24 Aralık 2024 Salı 11:18

 Çayırovalıların sağlığı, huzuru ve tüketici hakları için denetimlerine ara vermeden devam eden Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yılbaşı öncesinde tempoyu artırdı. Vatandaşların tüketici haklarını korumak adına çalışmalarına devam eden Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde, ilçede bulunan kuruyemişçi, tatlıcı, marketler, manavlar vb. yerlerde denetim gerçekleştiriyor. Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte, ilçede bu alanda faaliyet gösteren esnafları gezen Çayırova Zabıtası, fiyat-etiket, ruhsat, hijyen denetimi, darı kontrolü, son kullanma tarihi kontrolü vb. alanlarda denetim yaptı.

 

DÜZENLİ OLARAK DEVAM EDECEK

Yapılan denetimlerde tespit edilen aksaklıklara ilişkin cezai işlem ve uyarılar da Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Yaklaşan yılbaşı öncesinde vatandaşların alışveriş yoğunluğunun arttığı kuruyemiş, tatlıcı ve marketlerde düzenli olarak denetim gerçekleştirdiklerini belirten ve Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte denetimlere ara vermeden devam edeceklerinin altını çizen Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ilgili konularda şikayetleri oluşması durumunda belediyenin 0 (535) 665 40 40 numaralı Whatsapp Çözüm Hattı’na bildirmelerini istedi.
(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Adnan Menderes Bulvarı’na konfor geldi Adnan Menderes Bulvarı’na konfor geldi
Körfez Cemevi’nden Büyükakın’a ziyaret Körfez Cemevi’nden Büyükakın’a ziyaret
Gebze çiçeklerle donatılıyor Gebze çiçeklerle donatılıyor
Yeni İş veya Terfi Tebriği İçin En Güzel Çiçek Seçenekleri Yeni İş veya Terfi Tebriği İçin En Güzel Çiçek...
Çiftçi, “Bir olduğumuz müddetçe çok daha güçlüyüz” Çiftçi, “Bir olduğumuz müddetçe çok daha güçlüyüz”
2024’te sosyal yardımlar hız kesmeden devam etti 2024’te sosyal yardımlar hız kesmeden devam etti
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Adnan Menderes Bulvarı’na konfor geldi
Büyükşehir, Adnan Menderes Bulvarı ile sokak bağlantılarında gerçekleştirdiği çalışma ile bölgeyi...

Haberi Oku