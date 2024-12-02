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Çayırova’da ‘Engelsiz Kültür ve Sanat Programı’ düzenlenecek

Çayırova Kaymakamlığı ve Çayırova Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ‘Geleneksel Engelsiz Kültür ve Sanat Programı’ düzenlenecek.

Çayırova'da ‘Engelsiz Kültür ve Sanat Programı' düzenlenecek

02 Aralık 2024 Pazartesi 11:19

 Özel bireylerin hayata tutunması için birçok çalışmayı hayata geçiren ve bu doğrultuda Çayırova’ya bir engelliler merkezi kazandıran Çayırova Belediyesi, engellerin kültür ve sanatla birlikte aşılacağı bir program düzenleyecek. Çayırova Kaymakamlığı ve Çayırova Belediyesi ortaklığında gerçekleştirilecek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğinde, özel bireyler hazırladıkları gösterileri Çayırovalılara sunacak. 3 Aralık Engelliler Günü’nde ‘En Büyük Engel Sevgisizliktir’ sloganıyla düzenlenen ‘Geleneksel Engelsiz Kültür ve Sanat Programı’nda, ‘skeç&tiyatro, şiir, türkü dinletisi, halk oyunları gösterisi ve sergi’ gösterileri gerçekleştirilecek.

 

TÜM ÇAYIROVALILAR DAVETLİ

3 Aralık Salı günü saat 19.00’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek ‘Geleneksel Engelsiz Kültür ve Sanat Programı’na tüm Çayırovalıları davet eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ‘Geleneksel Engelsiz Kültür ve Sanat Programı’na tüm halkımız davetlidir” dedi. Engellerin sevgiyle aşılacağı programa, Çayırovalılar tarafından büyük ilgi gösterilmesi bekleniyor.
(Ömer İLGEÇ)

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