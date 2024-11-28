Çayırova’da vezneler hafta sonu açık

Çayırova Belediyesi’nden ilçe sakinlerine Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi duyurusu. Son ödeme tarihi 2 Aralık olan, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2024 Yılı 2. Taksit Ödemeleri için, belediye vezneleri 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar günlerinde saat 08.30-17.30 saatleri arasında açık olacak. Vatandaşların vergilerini ödemeleri ve cezalı duruma düşmemeleri için hatırlatmada bulunan Çayırova Belediyesi, son ödeme tarihinin 2 Aralık Pazartesi olduğunu duyururken, dileyen vatandaşların ödemelerini online olarak,

https://ebelediye.cayirova.bel.tr/