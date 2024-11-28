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Çayırova’da vezneler hafta sonu açık

Çayırova Belediyesi vezneleri, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi’nin ikinci taksit ödemeleri için hafta sonu açık olacak.

Çayırova'da vezneler hafta sonu açık

28 Kasım 2024 Perşembe 11:00

 Çayırova Belediyesi’nden ilçe sakinlerine Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi duyurusu. Son ödeme tarihi 2 Aralık olan, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2024 Yılı 2. Taksit Ödemeleri için, belediye vezneleri 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar günlerinde saat 08.30-17.30 saatleri arasında açık olacak. Vatandaşların vergilerini ödemeleri ve cezalı duruma düşmemeleri için hatırlatmada bulunan Çayırova Belediyesi, son ödeme tarihinin 2 Aralık Pazartesi olduğunu duyururken, dileyen vatandaşların ödemelerini online olarak, https://ebelediye.cayirova.bel.tr/ adresinden de gerçekleştirebileceklerini duyurdu. 
(Ömer İLGEÇ)
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