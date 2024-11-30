Çayırovalı minikler, geri dönüşüme katkı sağladı Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Çocuk Kulübü’nde eğitim alan Çayırovalı minikler, velileriyle birlikte geri dönüşüm etkinliğine katıldı. Minikler ve anneleri, evlerinden getirdikleri malzemelerle oyuncak, saklama kutusu vb. şeyler yaparak geri dönüşüme katkı sundu.

30 Kasım 2024 Cumartesi 10:50