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Çayırovalı minikler, geri dönüşüme katkı sağladı

Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Çocuk Kulübü’nde eğitim alan Çayırovalı minikler, velileriyle birlikte geri dönüşüm etkinliğine katıldı. Minikler ve anneleri, evlerinden getirdikleri malzemelerle oyuncak, saklama kutusu vb. şeyler yaparak geri dönüşüme katkı sundu.

Çayırovalı minikler, geri dönüşüme katkı sağladı

30 Kasım 2024 Cumartesi 10:50

Çayırovalı çocukların geleceğe daha özgüvenli bir şekilde yetişmesi ve okul hayatlarına, daha donanımlı hazırlanması adına miniklerin eğitim yuvası olan Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri’nde veli katılımlı etkinlikler sürüyor. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Çocuk Kulübü’nde eğitim alan minik Çayırovalılar, aileleriyle birlikte geri dönüşüm etkinliği gerçekleştirdi. Evlerinden getirdikleri materyallerle birbirinden yaratıcı şeyler ortaya çıkaran çocuklar, velileriyle birlikte geri dönüşüme katkı sunmuş oldu. Langırt masasından, gitara, katlı otoparktan, futbol sahasına, mikroskoptan, kumbaraya kadar, evlerindeki atık materyallerden birçok ürün ortaya çıkaran Çayırovalı minikler, aynı zamanda gönüllerince de eğlendi.
(Ömer İLGEÇ)
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