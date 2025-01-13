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Cedit’te dönüşüm alanı büyüyor

Büyükşehir, Cedit Mahallesi’nde anlaşma sağlanan alan dışarısında kalan 0.35 hektarlık alanda yeni dönüşüm projesine başladı

Cedit'te dönüşüm alanı büyüyor

13 Ocak 2025 Pazartesi 11:26

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalarına başlanan İzmit Cedit Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm devam ediyor. Bu kapsamda anlaşma sağlanan alanın dışarısında kalan 0.35 hektarlık alanda yeni dönüşüm projesine başlayan ekipler, 2 bina ve müştemilatın yıkımını gerçekleştirdi.

 

DEPREME DAYANIKLI KONUTLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cedit Mahallesi sınırları dahilinde bulunan “Rezerv Yapı Alanı” ile “Cedit Riskli Alanda” uygulama bütünlüğü gözetilerek çalışmalar yaptı. Mevcut alanın dışında kalan 0.35 hektarlık alan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Rezerv Yapı Alanı” olarak belirlendi. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı tarafından uzlaşma görüşmelerine başlandı. Zaman içerisinde yıpranan yapıları iyileştirerek depreme dayanıklı konutlar ile Kocaelilere güvenli yaşam alanları oluşturmayı amaçlayan Büyükşehir, Cedit’i de deprem riskine karşı hazırlıklı hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

 

GÖRÜŞMELER YÜZDE 45 TAMAM

Büyükşehir, belirlenen “Rezerv Yapı Alanı” sınırı içerisinde yer alan ve ruhsat vb. belgeleri bulunmayan gecekondu yapılarının kentsel dönüşüm projesi kapsamında mevcut yapısı ve arsası karşılığında yeni konut ya da bedelini ödeme çalışmalarına başladı. Bu bağlamda uzlaşmaların yüzde 45’i tamamlandı. Uzlaşma görüşmelerinin kısa bir süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

 

YIKIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Rezerv yapı alanında uzlaşma sağlanan hak sahiplerinin tahliye işlemleri tamamlandı. Bu kapsamda hemen harekete geçen Büyükşehir ekipleri, 2 bina ve çevresindeki müştemilatların yıkımını gerçekleştirildi.
(Ömer İLGEÇ)

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