Çiftçi, “Bir olduğumuz müddetçe çok daha güçlüyüz”

“BİR OLDUĞUMUZ MÜDDETÇE DAHA GÜÇLÜYÜZ”
“Bizler sizleri gördükçe mutlu oluyoruz ve vaktimizin çoğunu size ayırmaya gayret ediyoruz. 2019 yılında göreve gelir gelmez gerçekleştirdiğimiz ilk proje bu projeydi ve bu doğrultuda Sizin de destekleriniz çok önemliydi, Allah razı olsun sizden. Sevgili yavrularımızla birlikte 5,5 senedir güzel bir yolculuk yapıyoruz. Biz sizleri bırakmayacağız. Bir olduğumuz müddetçe çok daha güçlüyüz.
“ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
Yavrularımızı geleceğe hazırlamak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bir taraftan şehrimizi geleceğe hazırlarken, diğer taraftan da yavrularımız için spordan, eğitime, kültürden sanata birçok hizmeti birlikte gerçekleştirdik. Çocuklarımızla birlikte yarınları daha güzel şekilde inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz.” Çayırova Sosyal Dayanışma ve Birliktelik Programı, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından, hazırlanan gösterilerle sona erdi.
(Ömer İLGEÇ)