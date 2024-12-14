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Çiftçi, Fevzi Çakmak Lisesi’ndeki gençlerle bir araya geldi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ‘Kariyer Günleri’ programları kapsamında Çayırova Fevzi Çakmak Lisesi’ndeki gençlerle buluştu. Burada gençlerin merak ettiği soruları yanıtlayan Başkan Çiftçi, “Siz gençlerimizi çok önemsiyoruz” dedi.

Çiftçi, Fevzi Çakmak Lisesi'ndeki gençlerle bir araya geldi

14 Aralık 2024 Cumartesi 10:59

 Her fırsatta gençlerle bir araya gelmeye özen gösteren ve Çayırova’nın yarınlarını oluşturacak çocukların fikirlerine çok büyük önem veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ‘Kariyer Buluşmaları’ kapsamında, ilçedeki lise öğrencileriyle sohbet etmeyi sürdürüyor. Bu bağlamda Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Eğitimden, kültür-sanata, spordan, ilçedeki yatırımlara ve kendi eğitim hayatından örneklerle Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi’ndeki gençlerin sorularını yanıtlayan Başkan Çiftçi, “Siz gençlerimizi çok önemsiyoruz” dedi.

 

“ZAMANLARINIZI ÇOK İYİ DEĞERLENDİRİN”

Başkan Çiftçi, program sonunda öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında şunları dile getirdi; “Sizleri çok seviyorum, ümitli ve mutlu olun. Bizim ülkemizde, bir, beraber ve bir bütün olarak yaşıyoruz. Siz gençlerimizi çok önemsiyoruz. Sizler bizim geleceğimizin teminatısınız. Zaman zaman insanlar rotasını yeniden belirlemeli. Yeni fikirleri gözlemleyip, faydalı olanları almamız lazım. Etrafımızdan faydalanmamız gerekiyor. Birçok hayale sahipsiniz, enerjiniz yüksek. Zaman çok hızlı geçiyor, bu zamanlarınızı çok iyi değerlendirin.”

 

“BÜYÜK BİR MUTLULUK”

Program sonunda öğrencilerle günün anısına bir özçekim de gerçekleştiren Başkan Çiftçi, “Deneyimlerimizi gençlerle paylaşmak, onlara ilham vermek ve yol gösterici olmak bizim için büyük bir mutluluk. Her tecrübe, onların yolculuğunda bir ışık oluyor. Gençlerin yanında olmaya, birlikte daha parlak bir geleceği inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.
(Ömer İLGEÇ)

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