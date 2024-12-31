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Çiftçi, “Kardeşlik ruhuyla şehrimizi daha da ileri taşıyacağız”

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yeni yıl öncesinde bir mesaj yayımlayarak, “Tüm Çayırovalı hemşehrilerimin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum” dedi.

Çiftçi, 'Kardeşlik ruhuyla şehrimizi daha da ileri taşıyacağız”

31 Aralık 2024 Salı 11:20

 Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırovalıların yeni yılını tebrik etti. 2024 yılını geride bırakarak, 2025 yılına hazırlandığımız şu günlerde bir mesaj yayımlayan Başkan Çiftçi, gönül coğrafyamızda yaşanan zulümlerin sona ermesini dileyerek, “Birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla şehrimizi daha da ileriye taşıyacağız” dedi. Başkan Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi; “*Kıymetli Çayırovalı Kardeşlerim, yeni yılın ilk günü gireceğimiz mübarek üç aylarınızı ve Regaib Kandilinizi şimdiden kutluyor, bu günlerin hepimize bereket ve huzur getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum.

 

“GECE GÜNDÜZ DEMEDEN”

2024 yılında sizlerin teveccühleriyle bir kez daha üstlendiğimiz bu kutsal ve onurlu görevi, ilk günkü aşk ve heyecanla yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Hizmet yolculuğumuzda sizlerin sevgisi, desteği ve duaları en büyük gücümüzdür. Değerli hemşehrilerim, Yeni yıl, yeni umutlar ve hedeflerle dolu bir başlangıçtır. 2024’te olduğu gibi 2025’te de birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla şehrimizi daha da ileriye taşıyacağız.

 

“MUTLULUK VE ESENLİKLER DİLİYORUM”

Ancak sevinçlerimizin buruk olduğu bir dönemdeyiz. Başta Gazze olmak üzere gönül coğrafyamızda yaşanan insanlık dışı zulümlerin ve gözyaşlarının artık dinmesini yürekten diliyorum. Mazlumların sesi, adaletin, merhametin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle hepinizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.”
(Ömer İLGEÇ)

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