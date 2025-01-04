Çiftçi, spor lisesi inşaatını inceledi

“EN GÜZEL PROJELERDEN BİRİ”
Burada açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Spor lisesi, Çayırova’ya kazandıracağımız en güzel projelerden biri olacak. Spor lisesi Türkiye’deki belirli okullardan birisi. Normal liseler nasılsa, sınavla öğrencilerimiz buraya gelecek. Spor lisemiz çok modern ve akıllı bir proje, içerisinde birçok fonksiyonu bulunan ve çocuklarımıza en güzel şekliyle eğitim verecek bir lise olacak. İnşallah kazasız, belasız bir şekilde inşaatımız tamamlanacak” dedi.
“GENÇLERİMİZ HAYALLERİNİ
GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRECEK”
Şantiye alanında kurmaylarından bilgi alan Başkan Çiftçi, spor lisesi inşaatında çalışmalarına devam eden işçilere de kolaylıklar diledi. Başkan Çiftçi, spor lisesinin ilçeye prestij katacağının altını çizdi ve şunları dile getirdi; “Çayırova’mıza kazandırdığımız en prestijli projelerden biri olan spor lisesi inşaatında incelemelerde bulunduk. Şehrimize değer katacak spor lisemizde gençlerimiz hem spor alanında uzmanlaşacak, hem de istedikleri üniversiteleri tercih ederek hayallerini gerçeğe dönüştürecek.”
(Ömer İLGEÇ)