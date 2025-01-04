GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çiftçi, spor lisesi inşaatını inceledi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova’nın eğitim ve spor altyapısına büyük katkı sunacak prestijli projeler arasında yer alan spor lisesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Çiftçi, spor lisesi inşaatını inceledi

04 Ocak 2025 Cumartesi 11:32

 Eğitim için belediyenin tüm imkanlarını seferber eden ve ‘Eğitim önceliğimiz çocuklarımız geleceğimiz’ anlayışıyla Çayırova’ya bu alanda katma değer sağlayacak projeleri ilçeye kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, spor lisesi inşaatında incelemelerde bulundu. İnşaatı devam eden spor lisesi, tamamlandıktan sonra hem eğitim hem de spor alanında Çayırova’ya sınıf atlatacak. 25 bin metrekare alanda derslikleri, kız-erkek yatılı pansiyonları, spor tesisleriyle birlikte 300 öğrenciye yatılı hizmet verebilecek spor lisesi, Türkiye’nin alanında sayılı liselerinden biri olarak inşa ediliyor. Şantiye sahasında incelemelerde bulunan Başkan Çiftçi, inşaat hakkında kurmaylarından bilgi aldı.

 

“EN GÜZEL PROJELERDEN BİRİ”

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Spor lisesi, Çayırova’ya kazandıracağımız en güzel projelerden biri olacak. Spor lisesi Türkiye’deki belirli okullardan birisi. Normal liseler nasılsa, sınavla öğrencilerimiz buraya gelecek. Spor lisemiz çok modern ve akıllı bir proje, içerisinde birçok fonksiyonu bulunan ve çocuklarımıza en güzel şekliyle eğitim verecek bir lise olacak. İnşallah kazasız, belasız bir şekilde inşaatımız tamamlanacak” dedi.

 

“GENÇLERİMİZ HAYALLERİNİ

GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRECEK”

Şantiye alanında kurmaylarından bilgi alan Başkan Çiftçi, spor lisesi inşaatında çalışmalarına devam eden işçilere de kolaylıklar diledi. Başkan Çiftçi, spor lisesinin ilçeye prestij katacağının altını çizdi ve şunları dile getirdi; “Çayırova’mıza kazandırdığımız en prestijli projelerden biri olan spor lisesi inşaatında incelemelerde bulunduk. Şehrimize değer katacak spor lisemizde gençlerimiz hem spor alanında uzmanlaşacak, hem de istedikleri üniversiteleri tercih ederek hayallerini gerçeğe dönüştürecek.”
(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kaşkaldere Kavşağı’na her yönüyle tam not Kaşkaldere Kavşağı’na her yönüyle tam not
Büyükşehir’den spor, sağlık ve eğitime güçlü destek Büyükşehir’den spor, sağlık ve eğitime güçlü...
“Güzide”nin başarılı gençlerini Büyükgöz ödüllendirdi “Güzide”nin başarılı gençlerini Büyükgöz...
Başkan Büyükakın, Seymen esnafıyla buluştu Başkan Büyükakın, Seymen esnafıyla buluştu
Ormanya, 1 yılda 5 milyon ziyaretçiyi ağırladı Ormanya, 1 yılda 5 milyon ziyaretçiyi ağırladı
Batı Sebze Meyve Hali hizmet vermeye başladı Batı Sebze Meyve Hali hizmet vermeye başladı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kaşkaldere Kavşağı’na her yönüyle tam...
Büyükşehir öncülüğünde yapımı tamamlanan 95 Evler ile Kaşkaldere arasındaki yeni yol her kesimden...

Haberi Oku