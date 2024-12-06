Çiftçi, yapı denetim firmalarını dinledi

“AMACIMIZ ÇÖZÜM ÜRETMEK”
Belli başlı konular hususunda bizlere talep geldi ve bu konular hakkında yapı kontrol firmalarıyla toplantı yapalım ve fikirleri alalım diye toplantı tertip ettik. Amacımız çözüm üretmek. Biz çalışmalarımızı yapıyorken yürürlükteki kanunlar, kanunların öngördüğü hususlar ve yönetmelikler ile genelgeler çerçevesinde çalışma yapıyoruz. Yapı kontrol ve imar servisindeki arkadaşlarımız canla başla çalışıyor. Burada bir aradayız sorunları konuşacağız.”
“İSTİŞAREYE ÖNEM VERİYORUZ”
Başkan Çiftçi’nin konuşmasının ardından İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, toplantıyı düzenlediği için Başkan Çiftçi’ye teşekkürlerini iletti. Daha sonra yapı denetim firmaları temsilcileri görüş, öneri ve taleplerini dile getirdi. Karşılıklı görüş alışverişiyle sona eren program hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Etkin, verimli ve hızlı hizmet sunmak için istişareye büyük önem veriyoruz. Yapı denetim firmalarıyla bir araya gelerek; görüş, öneri ve taleplerini dinledik. Verimli geçen bu toplantıya katılan ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
(Ömer İLGEÇ)