Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kocaeli Büyükşehir’e tam not

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün katıldığı AK Parti Kocaeli 8.Olağan İl Kongresi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a yakın ilgisi ve yaptığı çalışmalardan övgüyle söz etmesi dikkatlerden kaçmadı. Erdoğan, “Sevgili Kocelililer. Gerek 29 Mart’taki mitingimizde, gerekse 7 Eylül’deki Gölcük ziyaretimizde son 22 yılda şehrimize yaptığımız yatırımları paylaşmıştık. Tüm ilçeleriyle Kocaeli’yi nereden nereye getirdiğimizi sizler çok iyi biliyorsunuz. Sadece şunu söylemek isterim; verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Kocaeli’nin projelerini de yakından takip ediyoruz” dedi.

“KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR’İN MALİ YAPISI ÇOK GÜÇLÜ”

Erdoğan şöyle devam etti: "Büyükşehir Belediyemiz ve Cumhur İttifakı’na mensup ilçe belediyelerimiz zaten harıl harıl çalışıyorlar. Türkiye’nin mali yapısı en güçlü ve sağlam yerel yönetimlerinin tepesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi var. SGK’ya tek kuruş borcu olmayan, hiçbir banka veya kuruluşa kredi borcu bulunmayan bir belediyeden bahsediyoruz. CHP’li belediyelerin içler acısı halini zaten sizler de biliyorsunuz. Bir ofiste toplanıp para kulesi yapmaktan ve şişirilmiş konser faturaları üzerinden Beytü’l-mal’ı yağmalamaktan başka hiçbir icraatları yok.

“BİZİMKİSİ HİZMET BELEDİYECİLİĞİ”

SGK’ya borcunu ödemeyen, dahası borç üstüne borç yapan, bundan da hicap duymayan belediyeleri silkelemeye devam edeceğiz. Temel belediyecilik hizmetlerini de sunmaktan acizler. Kendilerinden önce tıkır tıkır işleyen trafiği özellikle bütün şehirlerde 6 senede kör düğüm haline getirdiler. Yol yaparsak trafik daha da artar diyen bir zihniyetten zaten başka bir şey de beklenmez. Bunlarınki reklam belediyeciliği. Bizimki hizmet belediyeciliğidir. Arada dağlar kadar fark var. Vizyon farkı, ufuk farkı var. Rabb’im bizi millete ve memlekete hizmet yolundan ayırmasın.

DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Kocaeli’de toplam 149 kalem projeyi resmen hizmete açtık. Şehir Hastanesi standartlarında inşa ettiğimiz Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi yeni binasını hizmete sunduk. Kocaeli’yi daha da geliştirmek, büyütmek, kalkındırmak içi bizler de her türlü desteği sağlamayı bundan sonra da sürdüreceğiz”

(Ömer İLGEÇ)