Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kocaeli Büyükşehir’e tam not

“KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR’İN MALİ YAPISI ÇOK GÜÇLÜ”
Erdoğan şöyle devam etti: "Büyükşehir Belediyemiz ve Cumhur İttifakı’na mensup ilçe belediyelerimiz zaten harıl harıl çalışıyorlar. Türkiye’nin mali yapısı en güçlü ve sağlam yerel yönetimlerinin tepesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi var. SGK’ya tek kuruş borcu olmayan, hiçbir banka veya kuruluşa kredi borcu bulunmayan bir belediyeden bahsediyoruz. CHP’li belediyelerin içler acısı halini zaten sizler de biliyorsunuz. Bir ofiste toplanıp para kulesi yapmaktan ve şişirilmiş konser faturaları üzerinden Beytü’l-mal’ı yağmalamaktan başka hiçbir icraatları yok.
“BİZİMKİSİ HİZMET BELEDİYECİLİĞİ”
SGK’ya borcunu ödemeyen, dahası borç üstüne borç yapan, bundan da hicap duymayan belediyeleri silkelemeye devam edeceğiz. Temel belediyecilik hizmetlerini de sunmaktan acizler. Kendilerinden önce tıkır tıkır işleyen trafiği özellikle bütün şehirlerde 6 senede kör düğüm haline getirdiler. Yol yaparsak trafik daha da artar diyen bir zihniyetten zaten başka bir şey de beklenmez. Bunlarınki reklam belediyeciliği. Bizimki hizmet belediyeciliğidir. Arada dağlar kadar fark var. Vizyon farkı, ufuk farkı var. Rabb’im bizi millete ve memlekete hizmet yolundan ayırmasın.
DESTEĞİMİZ SÜRECEK
Kocaeli’de toplam 149 kalem projeyi resmen hizmete açtık. Şehir Hastanesi standartlarında inşa ettiğimiz Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi yeni binasını hizmete sunduk. Kocaeli’yi daha da geliştirmek, büyütmek, kalkındırmak içi bizler de her türlü desteği sağlamayı bundan sonra da sürdüreceğiz”
(Ömer İLGEÇ)