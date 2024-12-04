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Darıca ve Körfez, Başkan Büyükakın’a geldi

Ak Parti’de kongrelerini tamamlayan yeni ilçe başkanlarının Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’a ziyaretleri sürüyor. Başkan Büyükakın, önceki gün Körfez ve Darıca ilçe başkanlarını ağırladı.

Darıca ve Körfez, Başkan Büyükakın'a geldi

04 Aralık 2024 Çarşamba 10:56

 PEŞ PEŞE ZİYARETLER

AK Parti’de ilçe kongreleri tamamlandı. Yeni seçilen ilçe başkanları ve yönetimlerinin ziyaretleri de sürüyor. Bu kapsamda AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okudan, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile, Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ı ziyaret etti.

 

“BİR VE BERABERİZ”

Yeni yöneticilerle de tanışan Başkan Büyükakın, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Milletimizden aldığımız yetkiyle hizmet ürettik, çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Biz dimdik ayaktayız, biriz, beraberiz ve bu kutlu yoldan asla dönmeyeceğiz. Kocaeli’de eser ve hizmet siyasetimizi daha da güçlendirdik. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda yorulmadan çalışmaya, eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz”.

 

“HİZMETE DEVAM”

Konuşmasının devamında, “Biz, koşu bittikten sonra da koşan atlarız” dizesini hatırlatan Başkan Büyükakın, “Bu zorlu dönemde her birimizin görevi vatanımıza ve milletimize hizmet etmektir. Manevi değerlerimizi yaşatmak ve bu yolda yılmadan çalışmak boynumuzun borcudur. Bizler, hainlere inat ilerlemeye, çalışmaya ve Ay Yıldızlı Bayrağımızı en yükseklerde dalgalandırmaya devam edeceğiz” dedi.
(Ömer İLGEÇ)

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