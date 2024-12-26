Darıca’da Yılbaşı Öncesi Sıkı Denetim

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşların, sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmaları için yıl boyunca denetimlerini gerçekleştiren Darıca Belediyesi Zabıta ekipleri, yılbaşı öncesinde gıda satışı yapan işyerleri, kuruyemişçiler, tekel bayileri, market ve süpermarketlerde denetimlerini yoğunlaştırdı.

Farklı noktalarda ekiplerin yaptığı denetimlerde özellikle reyon satış fiyat etiketi ile kasadaki fiyat karşılaştırmaları yapılıyor. Ürünlerde fiyat dengesinin gözetildiği denetimlerde işyerlerine uyarılarda bulunuluyor. Denetimlerde fiyatların yanı sıra satışı yapılan ürünlerin üzerindeki etiketlerde üretim yerleri, son kullanma tarihleri ve fiyat değişim tarihleri de titizlikle inceleniyor.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yıl boyunca devam eden denetimlerin yılbaşı öncesi yoğunlaştığı ve önümüzdeki süreçte de sürdürüleceği ifade edilirken hem fahiş fiyat artışını önlemek hem de halk sağlığını korumak adına 7/24 görev yapan ekiplerin kararlılıkla denetimlere devam edeceği belirtildi.

(Erkan ERENLER)