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Deniz ulaşımında 1 yılda 551 bin 349 yolcu taşındı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden olan deniz ulaşımında son 1 yılda 551 bin 349 yolcu taşıdı

Deniz ulaşımında 1 yılda 551 bin 349 yolcu taşındı

05 Ocak 2025 Pazar 11:01

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kara ulaşımına alternatif modeli olan deniz ulaşımında 2024 yılında 551 bin 349 yolcu taşındı.

 

ALTERNATİF ULAŞIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Ulaşımda Yenilik” sloganıyla kent genelinde yaşayan vatandaşların daha hızlı ve güvenli seyahat etmelerine olanak sağlamak adına var gücüyle çalışıyor. Büyükşehir, kara ulaşımı dışında İzmit Körfezi’nde deniz ulaşım hizmeti de veriyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Deniz Ulaşım Müdürlüğünce 2 adet yolcu vapuru ve 4 adet yolcu motoru filosuyla İzmit 1 Mart İskelesi ile Gölcük, Değirmendere, Karamürsel, Derince, Tütünçiftlik, Yarımca ve Hereke İskeleleri arasında yolcu taşımacılığı yapılıyor. Darıca iskelesi ise yaz aylarında gezi için kullanılıyor.

 

551 BİN 349 YOLCU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen deniz ulaşımı hizmetinden 2024 yılı içerisinde 551 bin 349 yolcu yararlandı. Ayrıca yaz aylarında düzenlenen Büyük Ada ve Mehtap Gezileri’ne ise 7 bin 651 kişi katılım sağladı. Yine son 1 yılda deniz ulaşımında 18 özel gezi yapıldı.
(Ömer İLGEÇ)

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