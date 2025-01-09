Dilovası Belediyesi’nde 2025 Yılı İlk Meclisi Gerçekleşti

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu’nun başkanlık ettiği toplantıya, belediye meclis üyeleri katılım sağladı.

Başkan Ömeroğlu, yaptığı açılış konuşmasında, Darıca’da meydana gelen doğalgaz patlamasından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca, 2025 yılının hem ülkemiz hem de Dilovası için sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl olmasını temenni etti.

Toplantı gündemi, Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince belirlenen maddelerin görüşülmesiyle devam etti. Ayrıca ek madde olarak Denetim Komisyonu’na üye seçimi gündeme alındı. Yapılan oylama sonucunda, Denetim Komisyonu üyeliklerine Fevzi Karadaş, Fatih Meral ve Güler Turgut seçildi.

Yeni yılın ilk meclisinde; 2025 yılı ücret tarifeleri, araç ve iş makineleri devir işlemleri, kadro ihdası, kurs merkezleriyle ilgili protokol, Demirciler ve Köseler mahallesi 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı değişikliği görüşülürken meclis dilek ve temenniler ile son buldu.