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Dilovası Belediyesi’nde 2025 Yılı İlk Meclisi Gerçekleşti

Dilovası Belediyesi 2025 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi gerçekleşti.

Dilovası Belediyesi'nde 2025 Yılı İlk Meclisi Gerçekleşti

09 Ocak 2025 Perşembe 10:38

 Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu’nun başkanlık ettiği toplantıya, belediye meclis üyeleri katılım sağladı.
Başkan Ömeroğlu, yaptığı açılış konuşmasında, Darıca’da meydana gelen doğalgaz patlamasından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca, 2025 yılının hem ülkemiz hem de Dilovası için sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl olmasını temenni etti.
Toplantı gündemi, Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince belirlenen maddelerin görüşülmesiyle devam etti. Ayrıca ek madde olarak Denetim Komisyonu’na üye seçimi gündeme alındı. Yapılan oylama sonucunda, Denetim Komisyonu üyeliklerine Fevzi Karadaş, Fatih Meral ve Güler Turgut seçildi.
Yeni yılın ilk meclisinde; 2025 yılı ücret tarifeleri, araç ve iş makineleri devir işlemleri, kadro ihdası, kurs merkezleriyle ilgili protokol, Demirciler ve Köseler mahallesi 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı değişikliği görüşülürken meclis dilek ve temenniler ile son buldu.
İlçenin ihtiyaçlarını karşılamak ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla çalışmalarına 2025 yılında da hız kesmeden devam edeceğini vurgulayan Başkan Ömeroğlu, ”Aldığımız kararlar ilçemiz ve tüm hemşerilerimiz için hayırlı uğurlu olsun” dedi.
(Ömer İLGEÇ)
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