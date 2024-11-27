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Dilovası'nda çevre temizliği için titiz çalışma

Dilovası'nda moloz, iri hacimli atıklar ile park ve bahçe atıklarının toplanması ve bertaraf edilmesi işlemleri düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Dilovası'nda çevre temizliği için titiz çalışma

27 Kasım 2024 Çarşamba 11:40

 Dilovası Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, çevre temizliğini sağlamak ve vatandaşlara daha yaşanabilir bir çevre sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Alo Moloz Hattı üzerinden gelen talepler doğrultusunda moloz, iri hacimli atıklar ile park ve bahçe atıklarının toplanması ve bertaraf edilmesi işlemleri düzenli olarak gerçekleştiriliyor. 
 Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, "Çevremizi korumak ve gelecek nesillere daha temiz bir Dilovası bırakmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz, vatandaşlarımızdan gelen talepleri titizlikle değerlendirerek atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi süreçlerini başarıyla yürütmektedir. Hemşehrilerimizin bu süreçte duyarlı davranarak Alo Moloz Hattı'nı kullanmaları, çevremizin korunmasında büyük bir katkı sağlayacaktır" dedi. 


İHA
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