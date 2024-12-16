Dilovası’nda kentsel dönüşüm tam gaz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kenti depreme karşı daha güvenli hale getirmek için kentsel dönüşüm projelerine hız verdi. Zaman içerisinde yıpranan yapıları iyileştirerek depreme dayanıklı konutlar ile Kocaelilere güvenli yaşam alanları oluşturmayı amaçlayan Büyükşehir bu yöndeki çalışmalarına devam ediyor. Kocaeli’nde yürütülen kentsel dönüşüm projelerinden biri de Dilovası’nda yükseliyor.

1.ETAP’TA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Kocaeli’nde deprem riskine karşı başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları Dilovası ilçesinde hız kesmeden devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kamulaştırma çalışmalarını yaptığı Dilovası Tavşancıl Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanında ilk konut projesi yükseliyor. 187 hektarlık rezerv yapı alanında 1. etap ile ilgili kamulaştırma süreci tamamlandı. İmar uygulaması işlemleri ise hız kesmeden yürütülüyor.

İNŞAATTA İLERLEME ORANI YÜZDE 70

34 bloktan oluşan 1.etap içerisinde 651 konut, 12 dükkân ve 1 cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi yer alıyor. 34 bloğun kaba inşaatlarının tamamlandığı projede ilerleme oranı yüzde 70 seviyesine geldi.

(Ömer İLGEÇ)