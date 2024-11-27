Duraklar periyodik olarak temizleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen hizmetler kapsamında vatandaşların konforlu ve güvenli yolculuk yapabilmesi amacıyla duraklarda temizlik çalışmaları yapılıyor. Ekipler, kent genelinde bulunan 4 bin 142 adet çeşitli ebatlarda kapalı yolcu durağını periyodik olarak temizliyor.





4 BİN 142 DURAK

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen hizmetler kapsamında vatandaşların konforlu ve güvenli yolculuk yapabilmesi amacıyla kent genelinde 4 bin 142 adet çeşitli ebatlarda kapalı yolcu durağı bulunuyor. Günlük hayatta yoğun bir şekilde kullanılan ve yolcu hizmetlerinin temel unsurlarından olan duraklar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hem yenileniyor hem temizleniyor.





DURAKLAR TEMİZLENİYOR