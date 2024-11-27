banner1100
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ekmek israfına ‘dur’ diyecek yarışma

Gebze Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında Kroman Çelik İlkokulu’nda düzenlenen Bayat Ekmekten Yiyecek Tasarlama Yarışması’na katılan veliler, hünerlerini sergiledi.

Ekmek israfına ‘dur' diyecek yarışma

27 Kasım 2024 Çarşamba 11:33

 ‘Sıfır Atık’ kenti Gebze’de farkındalık yaratacak yarışma. Gebze Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında Kroman Çelik İlkokulu’nda düzenlenen Bayat Ekmekten Yiyecek Tasarlama Yarışması’na katılan veliler, hünerlerini sergiledi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, okul idarecileri ve ailelerin hazır bulunduğu yarışmanın ödül töreninde dereceye giren yemekler için katılımcılara hediyeleri protokol tarafından takdim edildi. “Ülkemiz ekmek israfında %60 oranında bir iyileşme yaşadı. Günlük 13 milyon olan ekmek israfı bugün 5 milyona inmiş durumda. Bu başarıda kurumlarımızın işbirliğiyle üretilen farkındalık projelerinin etkisi çok büyük” diyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Sıfır Atık'ta öncü işlere imza atan bir belediye olarak ekmek israfını azaltmaya yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. 7'den 70'e tüm hemşerilerimizle beraber Gebze'de ekmek israfına ‘dur’ diyeceğiz. İsrafın önüne geçmek üzere farkındalık yaratacak bu yarışmaya katılan siz değerli vatandaşlarımızı, jüri üyelerimizi kutluyor, şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. 
(Ömer İLGEÇ)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dilovası'nda çevre temizliği için titiz çalışma Dilovası'nda çevre temizliği için titiz çalışma
Sezai Karakoç şiirleriyle anıldı Sezai Karakoç şiirleriyle anıldı
Duraklar periyodik olarak temizleniyor Duraklar periyodik olarak temizleniyor
Tatarahmet-Bulduk köprüsü hizmete açıldı Tatarahmet-Bulduk köprüsü hizmete açıldı
Büyükşehir’den üst geçitlere buzlanma müdahalesi Büyükşehir’den üst geçitlere buzlanma müdahalesi
Öğretmenler Günü’nde sanatsal yönlerini keşfettiler Öğretmenler Günü’nde sanatsal yönlerini keşfettiler
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Dilovası'nda çevre temizliği için titiz çalışma
Dilovası'nda moloz, iri hacimli atıklar ile park ve bahçe atıklarının toplanması ve bertaraf edilmesi işlemleri...

Haberi Oku