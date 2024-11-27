Ekmek israfına ‘dur’ diyecek yarışma Gebze Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında Kroman Çelik İlkokulu’nda düzenlenen Bayat Ekmekten Yiyecek Tasarlama Yarışması’na katılan veliler, hünerlerini sergiledi.

27 Kasım 2024 Çarşamba 11:33