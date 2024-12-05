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Encümende 18 markete ceza onaylandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi haftalık encümen toplantısında 163 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddeleri arasında vatandaşların sağlığı için tespit edilmiş önemli hususlar da gündeme getirildi. Zabıta Daire Başkanlığı tarafından yapılan denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin raflarda yer aldığı tespit edilen 18 markete uygulanacak cezai işlem görüşüldü. Tespit edilen 18 markete ayrı ayrı para cezası verilmesi onaylandı.

Encümende 18 markete ceza onaylandı

05 Aralık 2024 Perşembe 11:12

 GIDA ÜRÜNLERİ DİKKATLE İNCELENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, denetimlerde ürünlerin tazeliği, iş yerinin hijyeni ve ruhsat belgelerini denetleniyor. Zabıta ekipleri, denetimler esnasında kusurlu ürünleri tespit ettiğinde ürünleri topluyor ve yasalar çerçevesinde cezai işlem uyguluyor. İl genelindeki denetimlerde işi çok sıkı tutan ekipler, denetlemelerde gıda ürünlerini dikkatli bir şekilde incelerken 18 markette son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edilip imha edildi. Ekipler ayrıca iş yerlerine hijyen konusunda uyarılar ve bilgilendirmelerde bulunuldu.

 

PARA CEZASI VERİLDİ

Bununla birlikte son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edilen Gebze ilçesinde 10, Derince ilçesinde 3, Kartepe ilçesinde 2, Başiskele ilçesinde 1, Gölcük ilçesinde 1 ve İzmit ilçesinde 1 olmak üzere toplamda 9 markete cezai işlem uygulandı. Encümen toplantısında zabıta ekiplerince son kullanma tarihi geçmiş ürünün tespit edildiği 18 markete Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince para cezası uygulanması gerektiği onaylandı.
(Ömer İLGEÇ)

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