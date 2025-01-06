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“Engelsiz Taksi” 2024’te 38 bin kişiye ulaştı

Büyükşehir’in örnek projelerinden “Engelsiz Taksi”, 2024 yılında tüm engelleri kaldırdı. Bu önemli proje ile 2024’te 38 bin kişiye ulaşıldı

'Engelsiz Taksi” 2024'te 38 bin kişiye ulaştı

06 Ocak 2025 Pazartesi 12:57

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Engelsiz Taksi” projesi 2024 yılında 38 bin kişiye ulaştı. Engelli vatandaşlar bu hizmet sayesinde ulaşım ihtiyaçlarını zahmetsizce giderme imkânı buldu.

 

BÜYÜKŞEHİR VATANDAŞIN YANINDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların her zaman yanında olarak onların dertlerine derman olacak hizmetlerini kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda tekerlekli sandalye kullanmak durumun olan vatandaşlara “Engelsiz Taksi” ile ulaşım hizmeti sağlanıyor.

 

RANDEVU SİSTEMİ İLE ÇALIŞILIYOR

Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından Kocaeli genelinde hizmet veren ve randevulu sitem ile çalışan “Engelsiz Taksi”, tekerlekli sandalyede olan vatandaşlara hizmet veriyor. Bu kapsamda “Engelsiz Taksi” ile vatandaş istediği yerden alınarak, hastaneye, diyaliz merkezine, fizik tedavi merkezine ya da okula götürülüyor.

 

TALEP İÇİN 153’Ü ARAMAK YETERLİ

Sağlık hizmetleri, eğitim ve resmi kurumlar yanında sosyal etkinlikler için gelen talepler “Engelsiz Taksi” ile karşılanıyor. “Engelsiz Taksi’ye” 153 Çağrı Merkezi üzerinden ulaşarak randevu alınabiliyor.
(Ömer İLGEÇ)

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