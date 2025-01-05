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Fiyatlar artınca tamire ilgi başladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kentin tek şemsiye tamircisi olarak bilinen Ali Osman Aydın, fiyat artışının tamire olan ilgiyi artırdığını söyledi.

Fiyatlar artınca tamire ilgi başladı

05 Ocak 2025 Pazar 13:10

 Ömerağa Mahallesi Akça Cami Caddesi'ndeki dükkanında yıllardır çalışmalarını sürdüren Ali Osman Aydın (59), kentin tek şemsiye tamircisi olarak biliniyor. Yıllardır bozulan ve kırılan şemsiyeleri tamir eden Aydın'ın dükkanı, özellikle kış aylarında vatandaşların uğrak mekanları arasında yer alıyor. 
 Şemsiye tamirinin tüm detaylarını ustasından öğrendiğini söyleyen Ali Osman Aydın, "Bu işe çıraklıktan başlamadım. Araba tamiri gibi çıraklıktan başlanarak öğrenilecek bir iş değil. Bende ustadan 2-3 ay içerisinde bu işi öğrendim. Bu işin kendine has zorlukları da var tabii ki. İşi öğrendiğimden beri burada vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz" dedi.  
   
 Şemsiye tamirine ilgi arttı 
 Şemsiye fiyatlarının artmasının vatandaşları tamire yönelttiğini belirten Aydın, "Şemsiyelerin satış fiyatları 150 TL'den başlayıp bin 250 TL'ye kadar çıkıyor. Şemsiye tamiri ise 10 TL'den başlayıp 150 TL'ye kadar çıkıyor. Şemsiyenin kalitesine göre fiyatlar değişiyor. Netice itibariyle şemsiyelerini yıllardır tamir ettiren insanlar var" diye konuştu.  
 
 "Türkiye'de şemsiye parçası bulmak çok zor" 
 Şemsiye tamirinde en büyük sıkıntının parça temini olduğundan yakınan Aydın, "Türkiye'de satılan şemsiyelerin yüzde 100’ü Çin malı. Çin malı olduğu içinde parça bulurken çok sıkıntı çekiyoruz, parça bulamıyoruz. İthalatçı firmalar ne parça getirirse onları alıyoruz. Bir de bize gelen şemsiyelerden arızalı olanlardan parça alıp diğerlerini tamir ediyorum" şeklinde konuştu. 
 
 "Kocaeli'de bu işi yapan tek kişiyim" 
 Kocaeli'de şemsiye tamiri yapan başka bir usta olmadığının ve farklı şehirlerden tamir için şemsiye geldiğinin altını çizen Aydın, "Kocaeli'de benden başka şemsiye tamiri işi yapan yok hatta . 2 gün önce Kozan’dan tamir edilmesi için şemsiye geldi. Benim için gurur kaynağı" şeklinde konuştu. 


İHA
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