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Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı ile GTÜ Arasında İş Birliği

T.C. Adalet Bakanlığı Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı ile Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü arasında Denetimli Serbestlik Hizmetleri Alanında İş Birliği Protokolü imzalandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı ile GTÜ Arasında İş Birliği

09 Ocak 2025 Perşembe 10:39

Protokol Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Senato Toplantı Salonu’nda GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay tarafından imzalandı.

İmzalanan protokolle eğitim ve iyileştirme, çocuklara yönelik ve bağımlılıkla mücadeleye yönelik faaliyetler, Denetimli Serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak suçun önlenmesi, yeniden topluma kazandırılmaları, ortak projeler, AR-GE, sosyal, kültürel ve kamuya yararlı çalışmalara yönelik faaliyetler yapılmasına dair iş birliğine varıldı.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar protokol sırasında yaptığı konuşmada GTÜ’ nün bilimsel kabiliyetleri ile talep edilen her konuda topluma katkı sağlayarak çözüm ortağı olmayı görev bildiğini belirtti. GTÜ Rektörü protokolün olumlu yöndeki her çıktısının, üniversitenin toplumsal sorumluluk, toplumsal katkı yönünde anlayışının ve çabasının somut bir göstergesi olacağını ifade ederek, protokolün hayırlı olmasını diledi.
(Ömer İLGEÇ)

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