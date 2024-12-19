banner1106
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze İstasyon Mahallesi'ne 61 milyon TL'lik enerji altyapı hamlesi

SEDAŞ, Gebze İstasyon Mahallesi'ndeki enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir yenileme projesine imza atıyor. Yaklaşık 61 milyon TL değerindeki proje ile bölgenin enerji arzının kesintisiz şekilde sağlanması hedefleniyor.

Gebze İstasyon Mahallesi'ne 61 milyon TL'lik enerji altyapı hamlesi

19 Aralık 2024 Perşembe 11:36

 SEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, İstasyon Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlayan havai hatların sanayi faaliyetlerinde artan enerji talebiyle birlikte ihtiyaca cevap veremediği ifade edilerek, şebeke kapasitesindeki yetersizlik neticesinde sık sık elektrik kesintilerinin yaşandığı belirtildi. 
 Açıklamada, mevcut sorunları çözmek ve bölgenin enerji altyapısını geleceğe hazırlamak için eskiyen hatların yenileneceği ifade edilerek, "Bölgede artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla kapsamlı bir altyapı yenileme çalışması yürütüyoruz. Amacımız, sadece mevcut ihtiyaçları karşılamak değil, aynı zamanda gelecekteki taleplere de cevap verebilecek kesintisiz ve sürdürülebilir bir enerji altyapısı oluşturmaktır" denildi. 
  Yaklaşık 61 milyon TL değerindeki projede, İstasyon Mahallesi genelinde ekonomik ömrünü doldurmuş hatların yerini yeni nesil bir altyapı alıyor. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 5 bin metreküplük bir alanda, 5 beton köşk kurulumu, 150 yeni nesil LED armatürlü aydınlatma direği montajı, 90 saha dağıtım kutusu ile şebeke güçlendirme ve hatların yer altına alınması gerçekleştiriliyor. Bu sayede hem aydınlatma hem de enerji bağlantı hatları daha modern hale getirilirken, elektrik hatlarının yer altına taşınmasıyla bölgenin enerji güvenliği artırılıyor ve çevre estetiği iyileştiriliyor. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Seda Öğretir: Seda Öğretir: "Meraklı olmak, soru sormak ve bu...
Sis, körfez ve güneş birleşti Sis, körfez ve güneş birleşti
Büyükşehir’den İzmit’e 7/24 açık kütüphane Büyükşehir’den İzmit’e 7/24 açık kütüphane
Alikahya tramvayında istikamet Kocaeli Stadı Alikahya tramvayında istikamet Kocaeli Stadı
Gebze’de 2024’te: 5317 Tapu Verildi Gebze’de 2024’te: 5317 Tapu Verildi
Genel Sekreter Dr. Baraçlı, SANTEK toplantısına katıldı Genel Sekreter Dr. Baraçlı, SANTEK toplantısına...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Seda Öğretir: "Meraklı olmak, soru sormak...
Kocaeli'de katıldığı imza etkinliği ve söyleşide öğrencilerle bir araya gelen spiker ve yazar Seda Öğretir,...

Haberi Oku