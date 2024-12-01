GEBZE TEKNİK ÜNÜVERSİTESİNDEN CANLI MAKALE





GEBZE GAZETESİ www.gebzegazetesi.com SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAYINLANAN HABER









BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ VAKFI BAŞKANI VE GAZETEMİZ YAZARLARINDAN NEDRET DEMİR AN İTİBARİ İLE www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA İSMAİL KAHRAMAN İLE BELGESEL SÖYLEŞİ YAYINLANIYOR





KÜLTÜR VE SANAT İNSANI NEDRET DEMİRİN GEBZE GAZETESİNDE YAYINLANAN MAKALESİ





MERKEZ GEBZE





Nereden başlasam bilmem ki söze,

Burası Sanayi, Bilim, Teknoloji Şehri Gebze,

Tarih bir sorumluluk yükler hepimize,

Toplayıp, koruyup, belgelemek, değerlendirmek için şart elbette Müze.

Evet, çok değerleri okurlarım, 28 Kasım 2024 Perşembe. Gebze Teknik Üniversitesi Kongre Merkezinde hem tarihi bir gün yaşadık hem de tarihi bir güne daha tanıklık ettik.





Yarım asırlık bir gazetecilik deneyimine sahip, Türkiye’de belgesel denilince ilk akla gelen; kitap, kültür, tarih, denilince hep ön sırada olan, Gebze Gazetesi’nin kurucusu, bir dünya insanı, büyük bir birikim abidesi, ülkemizin önemli değerlerinden Sn. İsmail Kahraman’ın bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında Gebze Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde organizasyonunu gerçekleştirdiği çalıştaya ben de kendisinin nazik daveti üzerine Bilişim ve Teknoloji Vakfı adına katıldım.





Çalıştayın ana amacı; “Bilimin, sanayinin, teknolojinin yuvası, merkez üssü olan Kocaeli- Gebze’de Bilim, Teknoloji ve Sanayi Tarihi Müzesi kurulması için harekete geçmek.”

Evet burası Gebze. Gebze' deki Organize Sanayi Bölgelerinde üretim yapan firmaların genellikle İstanbul merkezli olması nedeniyle, bir dünya kenti olan İstanbul'a organik bir bağlantı da söz konusu elbette. Yolların hem kesişim hem de birleşim yeri, Anadolu'nun İstanbul' a açılan kapısı. Gebze, aynı zamanda Türkiye genelinde 48 ilden büyük olma özelliği de taşıyan büyük ilçe. Üretimin, istihdamın, ihracatın, ticaretin de merkezi.

Yani ne kadar özellik varsa hemen hepsi burada mevcut.

Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, ancak ve ancak bilimsel ve teknolojik gelişmelere imza atan bu gelişmeleri etkin kullanıma dönüştüren kısaca teknoloji üreten ülkeler kendi geleceklerini kendileri tayin edebilirler. Bu yüzden Bilim ve Teknoloji ülkelerin yaşamında su gibi hava gibidir denilir. Onların sayesinde yaşarız.

Bunda hepimiz hemfikiriz.

Peki bilim burada, teknoloji burada, sanayi burada, tarih burada, yani her şey burada. O halde ne eksik ne yok? Burada bir müze olması gerekmiyor mu?

Neden müze gerekiyor?

Çünkü, bilindiği üzere müze, kültürel değer taşıyan unsurlardan oluşan bir bütünü türlü biçimlerde korumak, incelemek, değerlendirmek, sergilemek amacıyla toplum yararına çalışan eğitim, bilim ve sanat kurumlarıdır. Yani müze 4 ana amaca hizmet eder. Korumak, toplamak, belgelemek ve değerlendirmek.

Müzeler, bulunduğu kentin prestij yapıtlarındandır.

Müzeler, geçmiş değerlerin koruma altına alınması, günümüze ve geleceğe ışık tutması, aynı zamanda toplumlara katkı sağlaması amacıyla hizmet verirler. Yani geçmişten geleceğe bir köprü vazifesi görürler. Tabi bunun yanında; müzeler ulusların ve insanlığın toplumsal hafızalarıdır. Çocukların ve gençlerin eğitimi adına tamamlayıcı unsurlardır.

Bu özellikleri de dikkate aldığımızda oklar Gebze Teknik Üniversitesi’ni gösteriyor. En uygun yerin bu bilim yuvasının olduğu gün gibi ortada.





Çalıştayda, Gebze Ticaret Odası Başkanımız Abdurrahman Aslantaş’ın, Gebze Teknik Üniversitemizin çok değerli akademisyenlerinin katkıları ve görüşleri ile Bilim, Teknoloji ve Sanayi Tarihi Müzesi fikri üzerinde çok verimli değerlendirmeler yapıldı.

İşte artık buradan Sn. İsmail Kahraman’ın da çabaları ile harekete geçildi. Artık bunun dönüşü yok. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Tarihi Müzesi ya olacak ya olacak.

Dönüşü olmayan yola girilmiştir.

Teşekkürler İsmail Kahraman.

Teşekkürler Gebze Teknik Üniversitesi.

Teşekkürler Gebze Ticaret Odası.