Gebze’de 2024 Yılı: Hizmetlerin Taçlandırıldığı Yıl

Gebze 2024 yılını, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün kaptanlığında dopdolu, hizmet dolu bir yıl olarak geride bıraktı. 2024 yılı, ‘Dev gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım’ vecizini şiar edinen Başkanı Büyükgöz ve ekibinin kalıcı eser ve hizmet çalışmaları; en iyi yerel yönetimler ödülü olan Altın Karınca Belediyecilik Ödülü ile taçlandırıldığı bir yıl oldu

Gebze 2024 yılını, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün kaptanlığında dopdolu, hizmet dolu bir yıl olarak geride bıraktı. Mahalli idareler seçimlerinde Gebzeli hemşerilerinin teveccühü ve destekleriyle 2. dönemin vizesini alan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ‘hizmette devamlılık esası’ ile sürdürdüğü çalışma ve projelerine yenilerini ekledi.

ÖDÜLLÜ BİR YIL

Üstad Necip Fazıl’ın ‘Dev gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım’ vecizini bir anlamda şiar edinen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ekibinin kalıcı eser ve hizmet çalışmaları; en iyi yerel yönetimler ödülü olan Altın Karınca Belediyecilik Ödülü’nü Gebze’ye kazandırdı. Yenikent Hizmet Kompleksi Projesi ile kentsel tasarım alanında Marmara Belediyeler Birliği’nin ‘Altın Karınca Belediyecilik Ödülü’nü ilçeye kazandıran Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz 2024 yılında da imar ve tapu sorununu ortadan kaldırmak üzere çalışmalarına hız verdi.

TAPU DAĞITILAN BİR YIL

Mesleği ‘şehircilik’ olan, Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı Zinnur Büyükgöz, Gebze Belediye Başkanı olarak 5 yılda 72 milyon metrekare alanın imar sorununu çözüme kavuşturdu. 2024 yılında 10 milyon 910 bin metrekare alanın imar uygulaması tamamlanarak 5 bin 317 kişiye tapuları teslim edildi. İlçenin kültürel ve tarihi eserlerini geleceğe taşımak üzere çalışmalarına hız veren Gebze Belediyesi’nin 3 projesi 2024 yılında. Tarihi Kentler Birliği tarafından Tarihi Kentler Birliği Kültürel Mirası Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda ödüle layık görüldü.

TARİHE SAHİP ÇIKILAN BİR YIL

Gebze Belediyesi’nin 2024 yılı hizmet seferberliği kapsamında çalışmaların başlatıldığı Tarihi Su Sarnıcı’nın restorasyon çalışmaları tamamlanarak yıl içerisinde hizmete açıldı. Koruma altına alınan Tarihi Su Sarnıcı’nın yanı başında bulunan Çarşı Hamamı’na ilişkin ise Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Tarihi Çarşı Hamamı’nı da devraldık. Proje çalışmalarının ardından en kısa sürede restorasyon çalışmaları da başlanarak orayı da kimliğine uygun şekilde yeni kullanım biçimiyle hemşerilerimizle buluşturacağız” dedi.

FİLONUN GÜÇLENDİĞİ BİR YIL

2024 yılı ayrıca, Gebze Belediyesi’nin makine parkının güçlendiği yıl oldu. Belediyenin öz kaynaklarıyla satın alınan bekoloder, ekskavatör, bobcat gibi 13 aracın makine parkına katıldığını açıklayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Geçen sene 69’u binek olmak üzere toplam 104 tane araç gereci satın almıştık. Bu makinelerle yeni hizmetler yapacağız, yeni yollar açacağız inşallah. Gebze’mize hayırlı olsun” dedi. 2024 yılında Gebze Belediyesi tarafından alınan 8 araç da Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü teşkilatına teslim edildi.

YENİ YOLLARIN AÇILDIĞI BİR YIL

Güçlenen makine parkıyla ilçede yeni yollar açan, asfalt serim çalışmalarına hız veren Gebze Belediyesi tarafından 2024 yılında 140 kilometre yeni imar yolu açıldı. Gebze’de trafiği rahatlatacak ve daha konforlu hale getirecek çalışmalarını 2024 yılında da sürdüren Gebze Belediyesi ekipleri tarafından yapımı tamamlanan Trafik Eğitim Parkı da hizmete sunuldu.

EĞİTİM VE GELİŞİM DOLU BİR YIL

1326 seyirci kapasiteli stadyumun yanı sıra; 135 araçlık otopark, bay-bayan hakem odaları, antrenör odaları, trafik eğitim alanı, konferans salonu, atölye ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı Trafik Eğitim Parkı’nda binlerce Gebzeli çocuk trafik kurallarını hem teorik hem de uygulamalı olarak öğreniyor. Gebze Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kamyon ve TIR Parkı’nın 3. Etabı da 2024 yılı içerisinde nakliyeci esnaflarının kullanımına açıldı.

TEMİZ-STERİL BİR YIL

Daha temiz bir Gebze için 2024 yılında da 7/24 sahada olan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 118 bin 914 ton evsel atık, 5 bin 866 ton iri hacimli atık ve 13 bin 513 ton moloz atığını bertaraf edildi. Temizlik işleri müdürlüğü tarafından 2024 yılında ayrıca; 12 bin 71 çocuğa sıfır atık kavramının tanıtılması, gündelik yaşamlarında atıkları nasıl azaltacakları, nasıl daha az tüketecekleri ve atıkları farklı şekillerde nasıl değerlendirebilecekleri konularında detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu.

DAHA YEŞİL BİR YIL

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 2024 yılında Gebzelilerin hizmetine sunulan Cumaköy Mesire Alanı yürüyüş yolları, Hobbit evleri, barbekü alanları, çocuk oyun alanları, spor sahaları, ateş çukuru, amfi, mescit, sosyal donatı alanlarıyla vatandaşların gözdesi haline geldi. Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 2024 yılında 3 adet yeni nesil konsept park kazandırırken ayrıca; 3 bin adet çiçek dikimi, 96 bin 976 adet budama işlemi, 1850 metrekare çim ekimi, 1900 adet bitki ekimi, 7 bin 165 adet ağaç dikimi ve 3 bin 674 metrekare yeşil alan çalışması gerçekleştirildi.

DESTEK DOLU BİR YIL

Yardıma muhtaç vatandaşların yalnız bırakılmadığı 2024 yılında da Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Başkan Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda 6 bin 667 kişiye 6.261.613 TL gıda kartı desteği, 9 kişiye 84 bin 750 TL nakdi yardım, 22 kişiye 460 bin TL yangın yardımı, 3 kişiye sel yardımı, 17 kişiye 440 bin TL afet yardımı, 3 bin 107 kişiye gıda kolisi yardımı, 1118 öğrenciye 5.590.000 TL üniversite destek yardımı, 174 kişiye 882 parça giysi yardımı, 36 kişiye medikal malzeme yardımı, 36 kişiye 34 bin 170 TL otobüs bileti yardımı, 73 kişiye 73 adet tekerlekli sandalye yardımı, 86 kişiye hasta yatağı yardımı, 111 kişiye yakacak odun yardımı, 19 kişiye 40 parça ev eşyası yardımı, 150 kişiye anne-bebek çantası yardımı desteğinde bulunuldu.

SPORTİF BİR YIL

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatlarıyla sportif faaliyetlerin ve organizasyonların artarak devam ettiği 2024 yılı içerisinde düzenlenen Off-Road Festivali, Ultra Trail Koşu Yarışması, Dağ Bisikleti Turnuvası, En-Fest Özel Bireyler Festivali, Drift Festivali gibi etkinlikler sporun farklı dallarına gönül veren on binlerce vatandaşı Gebze’de buluşturdu. Gebze Belediyesi tarafından 4 yıl önce kurulan Ampute Futbol Takımı, mücadele ettiği Süper Lig’de namağlup olarak 2024 yılı sezonunu tamamladı.

SAĞLIK DOLU BİR YIL

Yapımı Gebze Belediyesi tarafından tamamlanarak hizmete açılan İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi kompleksi bünyesindeki ağız ve diş polikliniğinde 2024 yılında hasta kabulüne başlandı. İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi içerisinde yer alan 14 ünitelik ağız ve diş sağlığı birimi 2024 yılında Gebzelilere hizmet vermeye başladı. Gebze Belediyesi’nin iştiraki olan Güzide Sosyal Tesisleri’ne 2024 yılında yenileri eklendi.

DAHA ‘GÜZİDE’ BİR YIL

Gebzelilere kaliteli, temiz ve ucuz hizmetin verildiği Güzide Sosyal Tesisleri’ne Down sendromlu gençlerin istihdam edildiği Güzide İçten Kafe’nin yanı sıra 2024 yılında ayrıca; Gebze Teknik Üniversitesi öğrencilerinin faydalanacağı GTÜ Güzide Kafe, eşsiz Eskihisar manzarasıyla Gebzelilerin yeni uğrak yeri haline gelen Güzide Teras Kafe ve seyahat etmek üzere otogara uğrayan vatandaşlara hizmet veren Güzide Otogar Restoranı da açıldı.

KÜLTÜR DOLU BİR YIL

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen 2024 yılı kültür-sanat etkinlikleri, birbirinden farklı konu ve konuklarıyla her kesimden Gebzeliyi bir araya getirdi. Gebze Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü 2024 yılı faaliyetleri kapsamında düzenlenen kültür-sanat etkinliklerine 191 bin 195 Gebzeli aileleriyle birlikte katıldı. Yüzlerce yayınevinin yanı sıra 200 yazar ulusal ve yerel yazarın da katılımıyla düzenlenen Gebze Belediyesi 3. Kitap Fuarı’nı 214 bin kitap sever ziyaret etti.

(Ömer İLGEÇ)