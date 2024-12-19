Gebze’de 2024’te: 5317 Tapu Verildi

36.250 KİŞİ TAPULARINA KAVUŞTU
Bu dönemde 36 bin 250 kişi ise tapusuna kavuşmuş olduk” diyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün kaptanlığında; ilçede 2024 yılı içerisinde 10 milyon 910 bin metrekare (1091 hektar) alanın imar uygulaması tamamlanarak 5 bin 317 kişiye tapuları teslim edilmiş oldu.
ŞEHİRCİLİK ÖDÜLÜ GEBZE’NİN
Yenikent Hizmet Kompleksi Projesi ile Altın Karınca Şehircilik Ödülü’yle hizmet kalitesi taçlanan Gebze Belediyesi tarafından 2024 yılında ayrıca; 299 milyon 889 bin 616 TL karşılığında 46 milyon 691 bin 995 metrekare kamulaştırma ve satın alma işlemi de gerçekleştirildi.
(Ömer İLGEÇ)