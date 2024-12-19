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Gebze’de 2024’te: 5317 Tapu Verildi

Mesleği “şehircilik” olan, Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı Zinnur Büyükgöz, Gebze Belediye Başkanı olarak 5 yılda 72 milyon metrekare alanın imar sorununu çözüme kavuşturdu. 2024 yılında 10 milyon 910 bin metrekare alanın imar uygulaması tamamlanarak 5 bin 317 kişiye tapuları teslim edildi

Gebze'de 2024'te: 5317 Tapu Verildi

19 Aralık 2024 Perşembe 11:27

 Gebze’nin ‘şehr-i emin’i Zinnur Büyükgöz ilçedeki mülkiyet sorunu ortadan kaldırıyor. Mesleği ‘şehircilik’ olan, Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı Zinnur Büyükgöz, Gebze Belediye Başkanı olarak mahallelerde gerçekleştirdiği imar uygulamalarıyla tapu sorununu ilçenin gündeminden çıkarmak için çaba harcıyor. “Geçmiş 100 yılda imar sorunları çözülen alan Gebze’mizde 65 milyon metrekare. Biz ise 5 yılda 72 milyon metrekare alanın imar sorununu çözüme kavuşturduk.

36.250 KİŞİ TAPULARINA KAVUŞTU

Bu dönemde 36 bin 250 kişi ise tapusuna kavuşmuş olduk” diyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün kaptanlığında; ilçede 2024 yılı içerisinde 10 milyon 910 bin metrekare (1091 hektar) alanın imar uygulaması tamamlanarak 5 bin 317 kişiye tapuları teslim edilmiş oldu.

ŞEHİRCİLİK ÖDÜLÜ GEBZE’NİN

Yenikent Hizmet Kompleksi Projesi ile Altın Karınca Şehircilik Ödülü’yle hizmet kalitesi taçlanan Gebze Belediyesi tarafından 2024 yılında ayrıca; 299 milyon 889 bin 616 TL karşılığında 46 milyon 691 bin 995 metrekare kamulaştırma ve satın alma işlemi de gerçekleştirildi. 
(Ömer İLGEÇ)

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