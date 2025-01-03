Gebze’de 2025’in İlk Meclisi Yapıldı

Gebze Belediyesi 2025 yılı ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Gebze Belediyesi Ocak ayı olağan meclis toplantısı, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı kompleksinde yer alan toplantı salonunda yapıldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yönettiği Ocak ayı meclis toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanarak kabul edildiği 2025 Ocak ayı meclis toplantısında, gündemde yer alan yazı İşleri müdürlüğünün Denetim Komisyon seçimine ilişkin teklifine ilişkin 2025 yılı denetim komisyonuna meclis üyeleri Selamet Güner, Habibe Çırak, Mustafa Önal, Emrullah Bilgin, Engin Sözbir seçildi. Gündemde yer alan; insan kaynakları müdürlüğünün geçici iş pozisyonlarında çalışan geçici işçilerin çalıştırılmasına ilişkin teklifi, İnsan Kaynakları Müdürlüğünün Boş Kadrolara Karşılık Sözleşmeli Personel Ücret Ve Ek Ödeme Tespitine ilişkin teklifi ve İnsan Kaynakları Müdürlüğünün Memur Dolu-Boş Kadro Değişikliğine ilişkin teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Plan ve Proje Müdürlüğünün Kirazpınar Mahallesi, 75 Ada 91 Numaralı Parsele İlişkin Plan Değişikliğine Yasal Askı Sürecinde Yapılan İtirazların Değerlendirilmesine ilişkin teklifi, Plan ve Proje Müdürlüğünün Güzeller Mahallesi 5725 Ada 1 Nolu Parsele İlişkin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin teklifi, Plan ve Proje Müdürlüğünün Güzeller Mahallesi, 437 Ada 53 Nolu Parselde Bulunan Su Dolabının Koruma Alan Sınırının Planlara İşlenmesine İlişkin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin teklifi, Plan ve Proje Müdürlüğünün Pelitli Mahallesi 153 Ada 488 Numaralı Parsele İlişkin Plan Tadilatına ilişkin teklifi meclis oturumunda görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Meclis oturumunda alınan kararların hayırlara vesile olmasını dileyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Yeni yılın ilk meclis toplantısını değerli meclis üyelerimizle beraber icra etmiş bulunuyoruz. Aldığımız kararların ve 2025 yılının Gebze’mize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Gebze Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı 4 Şubat Salı saat 15’te gerçekleştirilecek.
(Ömer İLGEÇ)