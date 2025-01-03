Gebze’de 2025’in İlk Meclisi Yapıldı Gebze Belediyesi 2025 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısı, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı kompleksinde yer alan toplantı salonunda yapıldı.

03 Ocak 2025 Cuma 11:24