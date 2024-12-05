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Gebze’de 2875 Mutluluğa ‘EVET’

2024 yılında Gebze Belediyesi’ne başvurarak evlenmek istediklerini beyan eden 2 bin 875 çift mutluluğa ‘evet’ dedi.

Gebze'de 2875 Mutluluğa ‘EVET'

05 Aralık 2024 Perşembe 11:11

 2024 yılında Gebze Belediyesi’ne başvurarak evlenmek istediklerini beyan eden 2 bin 875 çift mutluluğa ‘evet’ dedi. Gebze Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı evlendirme şefliğine başvurarak evlenmek istediklerini beyan eden 2 bin 875 çift bir ömür boyu sürecek mutluluğa ‘evet’ dedi. Gebze’de ikamet eden evlenmek üzere belediyeye müracaat eden çiftleri bu özel günlerinde yalnız bırakmamaya özen gösteren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; yuva kuran çiftlere iki cihan saadeti ve mutluluklar diledi.
(Ömer İLGEÇ)
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