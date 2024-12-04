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Gebze’de Aralık Meclisi 1. Oturumu Tamamlandı

Gebze Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısının 1. Oturumu, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bulunan toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Gebze'de Aralık Meclisi 1. Oturumu Tamamlandı

04 Aralık 2024 Çarşamba 10:57

 Gebze Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısının 1. Oturumu, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bulunan toplantı salonunda gerçekleştirildi. Meclis başkan vekili Selamet Güner’in yönettiği Aralık ayı meclis toplantısının ilk oturumu, bir önceki aya ait karar özetlerinin okunarak karara bağlanmasıyla başladı. Gündemin raporlar bölümünde yer alan maddelerin oy birliğiyle kabul edildiği Gebze Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısının 1. oturumunda Tepemanayır Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Yasal Askı Sürecinde Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi ile ilgili İmar Komisyonu Raporu ve Güzeller (Arapçeşme) Mahallesi, 729 Ada 1 Nolu Parsele İlişkin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu oy birliğiyle kabul edildi. İstasyon Mah. 1923 Ada 1 Nolu Parsele İlişkin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu oy çokluğu ve Adem Yavuz Mahallesi, Korkak Deresi Muhtelif Adalarda Düzenleme Yapılmasına İlişkin Plan Tadilatına ilişkin İmar Komisyonu Raporu ise oy birliğiyle karara bağlandı.

KARARA BAĞLANDI

Meclis gündeminde yer alan Fen İşleri Müdürlüğünün Araç ve İş Makinesi Alımına ilişkin teklifi; Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Araç ve İş Makinesi alımına ilişkin teklifi; Park ve Bahçeler Müdürlüğünün İlçemiz sınırları içerisinde yeni yapılan 6 adet parkın isimlendirilmesine ilişkin teklifi ise oy birliğiyle kabul edildi. Etüt ve Proje Müdürlüğünün hizmet binası ve lojman yapımı ile ilgili Kocaeli Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ile protokol yapması için Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e yetki verilmesine ilişkin teklifinin oy birliğiyle kabul edildiği Gebze Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısının birinci oturumunda teklifler bölümünde yer alan maddeler görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Gebze Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısının ikinci oturumu 24 Aralık Salı günü saat 15’te gerçekleştirilecek. 
(Ömer İLGEÇ)

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