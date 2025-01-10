Gebze’de moloz atıkları adreslerden alınıyor

Vatandaş arıyor, Gebze Belediyesi ekipleri moloz atıklarını adresten alıyor. Hizmet kapsamında, Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 2024 yılında 13 bin 513 ton moloz atığı adreslerden alınarak bertaraf edildi.

Vatandaş arıyor, Gebze Belediyesi ekipleri moloz atıklarını adresten alıyor. Gebze Belediyesi tarafından inşaat ve tadilat atıklarının; boş alanlara izinsiz ve gelişigüzel atılmasının önüne geçmek, çevrenin kirlenmesini önlemek amacıyla başlattığı hizmetler hız kesmeden devam ediyor. Gebze Belediyesi’nin resmi internet adresi