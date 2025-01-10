Gebze’de moloz atıkları adreslerden alınıyor

Vatandaş arıyor, Gebze Belediyesi ekipleri moloz atıklarını adresten alıyor. Gebze Belediyesi tarafından inşaat ve tadilat atıklarının; boş alanlara izinsiz ve gelişigüzel atılmasının önüne geçmek, çevrenin kirlenmesini önlemek amacıyla başlattığı hizmetler hız kesmeden devam ediyor. Gebze Belediyesi’nin resmi internet adresi www.gebze.bel.tr’deki e-belediye sekmesinde yer alan e-moloz butonundan ve 0 262 642 04 30 numaralı telefondan başvuru oluşturan vatandaşların moloz ve tadilat atıkları, temizlik işleri ekipleri tarafından adreslerinden alınıyor. Bu hizmet kapsamında, Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 2024 yılında 13 bin 513 ton moloz atığı adreslerden alınarak bertaraf edildi.
(Ömer İLGEÇ)
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