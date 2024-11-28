Gebze’de Vezneler hafta sonu açık

28 Kasım 2024 Perşembe 10:54
Vatandaşlar Emlak ve çevre temizlik vergisi 2. taksit ödemelerini Gebze Belediyesi’nin merkez hizmet binasındaki veznelere yatırabilecek. Gebze Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından; Emlak, Çevre ve İlan Vergilerinin ikinci taksitinin son ödeme tarihinin 30 Kasım Cumartesi günü olduğu bildirdi. Vatandaşlar internet üzerinden de ödeme imkanına sahip. Vatandaşlar www.gebze.bel.tr internet adresi üzerinden Gebze Belediyesinin resmi internet sayfasında yer alan e-belediye üzerinden işlemlerini zahmetsizce gerçekleştirebiliyor.
(Ömer İLGEÇ)
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