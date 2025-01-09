Gebze’nin mahallelerindeki çınarlar ziyaret ediliyor

BÜYÜKLERİMİZİN HER ZAMAN DESTEKÇİSİ
Bu ziyaretler kapsamında ilçenin kırsal mahallelerinde ikamet eden çınarlara ikamet adreslerinde misafir olan Gebze Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, “Çınarlarımızın yanı sıra hasta ve yalnız yaşayan hemşerilerimizi evlerinde ziyaret ederek hem hayır dualarını alıyoruz hem de hasbihal ediyoruz. Taleplerini alıyor onların yerine getirilmesi noktasında gerekli tüm destekleri veriyoruz” ifadelerini kullandı. Belediye yetkilileri çalışma ve hizmetin belirlenen program dahilinde sürdürüleceği bilgisini paylaştı.
(Ömer İLGEÇ)