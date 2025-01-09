Gebze’nin mahallelerindeki çınarlar ziyaret ediliyor

Gebze Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; ilçenin kırsal mahallelerinde ikamet eden hasta, yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşlar ziyaret edildi.

Gebze Belediyesi, ilçenin çınarları olan büyükleri yalnız bırakmıyor. Gebze Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede ikamet eden hasta, yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşlar belirli periyotlarla ziyaret ediliyor. Sosyal inceleme personelleri ve sağlık memurundan oluşan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler evlerinde ziyaret edilen vatandaşlarla hem hasbihal edip hem de taleplerini dinliyor.

BÜYÜKLERİMİZİN HER ZAMAN DESTEKÇİSİ

Bu ziyaretler kapsamında ilçenin kırsal mahallelerinde ikamet eden çınarlara ikamet adreslerinde misafir olan Gebze Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, “Çınarlarımızın yanı sıra hasta ve yalnız yaşayan hemşerilerimizi evlerinde ziyaret ederek hem hayır dualarını alıyoruz hem de hasbihal ediyoruz. Taleplerini alıyor onların yerine getirilmesi noktasında gerekli tüm destekleri veriyoruz” ifadelerini kullandı. Belediye yetkilileri çalışma ve hizmetin belirlenen program dahilinde sürdürüleceği bilgisini paylaştı.

(Ömer İLGEÇ)