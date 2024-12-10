Gebze’nin makine parkı güçleniyor

Gebze Belediyesi’nin araç filosu genişliyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatlarıyla belediyenin araç filosuna yeni araçlar katıldı. Fen işleri müdürlüğü şantiyesinde düzenlenen hizmete alım törenine ev sahibi Başkan Büyükgöz’ün yanı sıra; Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, KBB Başkan Vekili Hasan Soba, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, MHP Gebze İlçe Başkanı Coşkun Öztürk, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri katıldı.

ÖZ KAYNAKLA ALINAN 13 İŞ MAKİNESİ

Bekoloder, ekskavatör, bobcat olmak üzere toplam 13 aracın hizmete alım töreninde kısa bir konuşma gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Değerli hazirun; ilk günden bu yana bütçe disiplini ve verimliliği arttırmak üzere önemli adımlar attık. Bugün de 13 iş makinası devreye alıyoruz. Allah’a hamdolsun bütçe disiplininde koyduğumuz kararlılığı aynı şekilde sürdürüyoruz. Geçen sene 69’u binek olmak üzere toplam 104 tane araç gereci satın almıştık. Bu sene de 8 tane aracı da satın alıp emniyet müdürlüğümüzün emrine sunduk. Oradaki kiralık araçları da geri çekmiş olduk. 2024 yılında 30 adet iş makinası ve araç gereç satın olmuş olduk. Son 5 yılda 78 milyon metrekare alanın imar sorununu çözdük.

İLK SÜRÜŞ BAŞKAN BÜYÜKGÖZ’DEN

Şimdi önümüzde açılması gereken 677 kilometre yeni yol var. Biz bugünden yarına 100 yıldan sonrasını düşündüğümüz gibi 2 yıl sonra karşımıza çıkacak iş potansiyeli de düşünerek bu alımları gerçekleştiriyoruz. Bu makinelerle yeni yolları açacağız inşallah. Gebze’mize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından Kur’an tilaveti ve yapılan dualarla devam eden hizmete alım töreninde Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz iş makinasının direksiyonuna geçerek test etti.

(Ömer İLGEÇ)