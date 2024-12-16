GEBZE'YE HAK ETTİĞİ HİZMETİ VERMEYEN İZMİT LOBİSİNİ CUMHURBAŞKANINA CANLI YAYINDA ŞİKAYET ETTİK

GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİNDEN GEBZE GAZETESİ (www.gebzegazetesi.çöm) CANLI YAYININDA 13 ARALIK 2024 TARHİNDE KOCAELİYE GELEN CUMHURBAŞKANI SN ERDOĞANA GEBZE BÖLGESİNİN SAĞLIK HİZMETİ İSTEĞİNİ İLETTP GEBZE BÖLGESİNE ÖNEM VERMEYEN İZMİT LOBİSİNİ ŞİKAYET ETTİK

GEBZE GAZETESİ CANLI HABER

GEBZE FATİH DEVLET HASTANEDİNDEN DAHA ÖNCE YAPTIĞIMIZ CANLI YAYIN

DARICA FARABİ HASTANESİNDEN GEBZE GAZETESİ CANLI HABERİ

CUMHYRBAŞKANI KOCAELİ İZMİT ŞEHİR HASTANESİNDE

Cumhurbaşkanı Sn Recep Tayyip Erdoğan, 13 ARALIK 2024 de Kocaeli İzmit Şehir Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek Kocaeli bölgesindeki sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı

GEBZE GAZETESİNDE SAĞLIK BAKANLIĞINA DAHA ÖNCE YAZILAN AÇIK ŞİKAYET MEKTUBU HABERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya Gebze Hastaneleri Mektubu

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 6 Temmuz 2022 tarihli sosyal medya paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Gebze gazetesi

ve Gazete gebze ile

da belgeselcinin not defteri köşesin de 5 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan makalelerimiz

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Gebze bölgesi her geçen gün büyüyor nüfusu artıyor Gebze Darıca Dilovası ve Çayırova ilçeleri Kocaeli’nin nüfusunun yarısını barındırmasına rağmen devlet hizmetlerinden hak ettiği payı alamıyor.Devletin en temel görevi olan sağlık ve eğitim hizmetlerinden ödediği vergi oranınıza halkını alamıyor.Gebze bölgesi bu haksızlığa İsyan ettiği içinde 36 yıldır il olma mücadelesi veriyor. Daha önce Gebze bölgesinin sağlık sorunlarını başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere birçok kez dile getiren makale ve haberler yazdım. Kocaeli’nde çok sayıda eğitim araştırma hastanesi olmasına rağmen Gebze’de sadece adı eğitim araştırma hastanesi olmasına tepki gösteriyorum.

Bugün bir kez daha Gebze bölgesinin sağlık sorununu sağlık bakanı sayın Fahrettin Koca’nın bilgilerine sunuyor Gebze Fatih ve Darıca Farabi hastanelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasını bir milyon dan fazla insanını yaşadığı Gebze bölgesi kamuoyu adına istiyor. Darıca Farabi Hastanesinin sözde değil özde eğitim araştırma hastanesi olmasını bekliyoruz.

Kocaeli’de 10 Devlet Hastanesi Var

Kocaeli bölgesindeki on kamu Hastanesi içinde en fazla hasta tedavisi Gebze Fatih ve Darıca Farabi hastanelerinde yapılıyor. İlimizdeki toplam hastanın yüzde kırkı Gebze’deki iki devlet hastanesi tarafından tedavi ediliyor. Devri alem belgesel programı

ve Gebze gazetesi

olarak Darıca Farabi ve Gebze Fatih devlet hastanesinden canlı yayın yaparak her iki hastanemizin ihtiyaçlarını kamuoyu gündemine getirip sağlık bakanlığına ilettik. Kocaeli Bölgesinde 10 Kamu hastanesinden ikisi Gebze’de bulunuyor en fazla Hasta Gebze bölgesinde , Kocaeli bölgesinde yaşayan iki milyondan fazla insanın yarısına Gebze Fatih ve Darıca Farabi Hastaneleri hizmet veriyor.

Fatih Hastanesinin Adı Nereden Geliyor

Adını 3 Mayıs 1481 de Gebze Çayırova’da vefat eden Fatih Sultan Mehmet han dan alan Fatih devlet hastanesi çok önemli hizmet veriyor.

Fatihin gençlere rol model hayatı Belgeselimiz

Darıca Farabi Hastanesinin Adı Nerden geliyor

Darıca eğitim ve araştırma hastanesinin adı 1050 yıl önce Kazakistan’ın Otrar kentinde dünyaya gelen ve yazdığı kitaplarla ünlü Türk bilgini Farabi’den almakta. Farabinin dünyaya geldiği Farab Otrar’da çektiğimiz belgeseli sizlerle paylaşıyorum.

Kocaeli’nin Sağlık Yükünü Gebze Çekiyor

Gazetemizin sağlık müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgi ve yaptığımız araştırmaya göre Kocaeli̇ bölgesinin 2022 yılı nisan ayına kadar 4 aylık hasta bakım sayısını araştırdık.Bu yılın ilk 4 ayında Gebze Fatih devlet hastanesi 520 bin ve Darıca Farabi hastanesi 485 bin hastaya ayakta tedavi etti. Kocaelideki diğer devlet hastanelerinin ilk dört aylık hasta tedavi sayılarını kamuoyu İle paylaşıyoruz.

Derince eğitim araştırma 485 bin

İzmit Kocaeli hastanesi 470 bin

İzmit SEKA hastanesi 2005 bin

Gölcük devlet hastanesi 285 bin

Karamürsel Devlet hastanesi 110 bin

Körfez devlet hastanesi 130 bin

Kandıra devlet hastanesi 60 bin

Dilovası devlet hastanesi 70 bin

Gebze Hastanelerden Canlı Yayın

Darıca Farabi ve Gebze Fatih devlet hastanelerinden devri alem belgesel programı

ve.

olarak yaptığımız canlı yayınları sizlerle paylaşıyor , canlı yayında dile getirdiğimiz her iki hastanemizin sorunlarını çözümü İçin sağlık hizmetlerinden sorumlu Kocaeli milletvekili Emlne Zeybek ve sağlık bakanı sayın Fahrettin beyi Gebze kamuoyu adına tarihi göreve davet ediyoruz.

Gebze Fatih Devlet Hastanesin den Canlı Yayın

Darıca Farabi Hastanesi Canlı Yayın

Adı Araştırma Kendisi Değil

Darıca Farabi Hastanesi ile ilgili yıllar önce uzun bir araştırma yazısı hazırlayıp Dönemin başhekimi ile de görüşerek hastanenin eğitim araştırma hastanesi olması İçin dönemin Kocaeli bakanları ve milletvekilleri ile görüşmüştük.Daha sonra Darıca Farabi eğitim araştırma hastanesi olmuş ancak sadece aldı eğitim arzltjrna hastanesi olmuştu Daha önce Gebze gazetesinde yazdığım yazının linkini sizlerle paylaşıyorum.