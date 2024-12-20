Gençler doğal kozmetik ürünleri yaptı Başiskele'deki Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde doğal ve sağlıklı yaşamı destekleyici "Doğal Kozmetik Yapım Atölyesi" gerçekleştirildi.

20 Aralık 2024 Cuma 10:41